В Актюбинской области открыли новую школу

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Школа открылась в Алгинском районе в селе Каракудык. При школе также имеется мини-центр, который смогут посещать 45 детей.

В открытии школы принял участие аким области Бердыбек Сапарбаев.

В Каракудыкский сельский округ входит два населенных пункта: с. Тиккайын и Коктогай. Там проживает 1560 человек.

Школа располагается в 2-х этажном здании. На строительство нового учебного заведения было выделено более 321 млн тенге. Подрядчиком строительных работ выступило ТОО «Бабек-Курылыс».

По результатам учебного года показатель ЕНТ по школе составил 89,3 %, там работает 35 учителей. Материально-техническая база школы соответствует всем необходимым стандартам.

Кроме того, в с. Маржанбулак Маржанбулакского сельского округа строится детский сад. Ориентировочная стоимость проекта составит 150-160 млн тенге. До конца 2016 года будет завершено 60 % строительных работ, сам детский сад будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2017 года.