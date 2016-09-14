В РК хотят ужесточить законы в отношении террористов по примеру Запада

Для разработки поправок в законодательство КНБ РК предлагает использовать опыт Великобритании, Швейцарии, Германии и Франции.

В Комитете национальной безопасности РК считают необходимым использовать опыт ведущих стран Запада при разработке поправок в законодательные акты, направленные на ужесточение противодействия экстремизму и терроризму, сообщает пресс-служба КНБ РК.

"В Германии в прошлом году принят закон, обязывающий операторов связи хранить данные о звонках и соединениях с абонентом. Кроме того, в Германии прорабатываются предложения о запрете ношения никаба и паранджи. Обсуждается возможность отмены врачебной тайны", - говорится в сообщении.

В КНБ РК предлагают усилить контроль за миграцией и ужесточить законодательство в отношении выдачи гражданства.

"После терактов в Париже, совершенных в ноябре 2015 года, Национальное собрание Франции прорабатывало внедрение нововведения – пункт, предусматривающий лишение гражданства лиц, причастных к террористической деятельности. Депутаты Национального собрания были готовы проголосовать за лишение гражданства для всех лиц, осужденных по статьям о терроризме. Однако сенат выступил за лишение гражданства только для лиц с двумя паспортами, чтобы не создавать апатридов", - отмечается в информации.

В Швейцарии инициатива об автоматической утрате паспорта обладателями двойного гражданства, принимавшими участие в террористической деятельности или боевых операциях в Швейцарии или за границей, получила поддержку Национального совета.

"Согласно действующему законодательству, иностранец, подозревающийся в связях с террористическими группировками, может лишиться вида на жительство в Швейцарии, а обладатель двойного гражданства – паспорта страны. Положения Всеобщей декларации прав человека предусматривают, что гражданина Конфедерации, не имеющего паспорта другой страны, оставить без родины нельзя даже в том случае, если он представляет угрозу национальным интересам Швейцарии", - подчеркивается в релизе.

В Великобритании в числе ряда законодательных инициатив по противодействию терроризму в сети Интернет, предложено обязать провайдеров и телефонных компаний хранить историю посещения сайтов в течение 12 месяцев и оказывать содействие в санкционированном взломе девайсов для получения необходимой информации, обеспечивать правоохранительным органам доступ к информации об интернет-активности пользователей без ордера суда.

По мнению представителей КНБ РК, передовая практика ведущих стран мира показывает, что в вопросах борьбы с терроризмом необходимо принимать самые жесткие меры.

8 сентября заместитель председателя КНБ РК Марат Колкобаев в ходе презентации законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму" в Мажилисе Парламента РК рассказал о новых нормах в законодательстве, направленных на борьбу с терроризмом в Казахстане. Так, в Уголовном кодексе РК усиливаются меры наказания за террористические преступления, вводится обязательная конфискация имущества осужденных за экстремизм и терроризм. /p>

Также Марат Колкобаев сообщил, что одной из норм проекта закона предлагается разрешить приостанавливать работу сетей и средств связей органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, для предотвращения совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

7 сентября стало известно, что вопрос введения смертной казни для террористов в Казахстане рассмотрят в ходе обсуждения законопроекта, направленного на усиление борьбы с терроризмом, ужесточение контроля над оборотом оружия, миграцией. Об этом в кулуарах пленарного заседания Мажилиса Парламента РК VI созыва сообщил председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев. По словам депутата, законопроектом вносятся изменения в более 20 законов, включая Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, закон о борьбе с экстремизмом и терроризмом, и другие законы.

"Законопроектом предусматривается внесение поправок в пять Кодексов и 19 законов. Основной акцент делается на Уголовном кодексе РК, в котором усиливаются меры наказания за террористические преступления, вводится обязательная конфискация имущества осужденных за экстремизм и терроризм", - сообщили разработчики поправок.