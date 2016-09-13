​Эйр Астана рекомендовала не использовать смартфоны Samsung Galaxy Note 7 на своих бортах

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​Эйр Астана рекомендовала не использовать смартфоны Samsung Galaxy Note 7 на своих бортах

"Эйр Астана" присоединилась к запрету на использование и провоз в багаже устройств Samsung Galaxy Note 7 после случаев самовозгорания.

Казахстанский национальный перевозчик АО "Эйр Астана" просит пассажиров воздержаться от включения и зарядки устройств Samsung Galaxy Note 7, говорится в сообщении авиакомпании, передает ИА Новости-Казахстан.

"Эйр Астана" со ссылкой на сообщение IATA (Международная организация воздушного транспорта) отмечает, что Samsung отзывает устройства Galaxy Note 7 в связи с несколькими случаями их самовозгорания.

"В свете последних инцидентов и опасений вокруг устройств Samsung Galaxy Note 7 авиакомпания настоятельно рекомендует пассажирам воздержаться от включения, зарядки данных гаджетов на борту, а также провоза их в сдаваемом багаже", - проинформировали в компании.

В авиакомпании надеются, что пассажиры отнесутся к данной мере предосторожности с должным вниманием и пониманием ради своей безопасности.

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