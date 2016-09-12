«Актобе» разгромил «Окжетпес» на выезде

Фото из группы ФК "Актобе" в ВКонтакте

В перенесенном, из-за дождя, матче 26 тура казахстанской премьер-лиги «красно-белые» обыграли кокшетауский «Окжетпес» - 0:3. Счет открыл Бочаров, затем дубль оформил Щеткин.

Встреча между «Окжетпесом» и «Актобе» должна была пройти в Кокшетау 11 сентября. Однако из-за сильного дождя поле кокшетауского клуба оказалось неготовым к принятию матча. В итоге встречу перенесли на следующий день, в Астану.

12 сентября игра состоялась на «Астана-Арене». Трибуны огромного по казахстанским меркам стадиона пустовали, кроме сектора, где стояли болельщики «Актобе» и запевали традиционные речевки с поддержкой своей команды.

С первых минут матча инициативой завладели номинальные хозяева. «Окжетпес» мог забить уже в дебюте встречи, но оборона «Актобе» отразила удар подключившегося в атаку кокшетауского игрока Юрьева. Несмотря на то, что мячом владели синегорцы, первый опасный момент создали «красно-белые». После навеса с угла поля форвард «Актобе» Алексей Щеткин пробил головой, игровой снаряд пролетел мимо ворот. А вскоре мяч оказался в сетке ворот «Окжетпеса». Отличился атакующий хавбек Никита Бочаров. В первом тайме синегорцы забили ответный гол, но арбитр его не засчитал, зафиксировав нарушение правил со стороны игрока кокшетауцев. В самом конце первой половины игры актюбинцы могли удвоить преимущество, но сфера после удара Щеткина угодила в боковую стойку ворот.

Зато после перерыва тот же Щеткин оказался более удачлив. Его удар достиг цели, счет стал 0:2. После этого актюбинская команда засушила игру, снизив темп матча. У кокшетауцев шанс забить были у Хайруллина и Бандо, но после их удара мяч отражал голкипер «Актобе» Самат Отарбаев. Актюбинцы отвечали острыми контратаками. И после ударов Давлатова и Жалмукана уже вратарь синегорцев Стаменкович спасал свою команду. Но уже в компенсированное к 90 минутам матча время Алексей Щеткин снова поражает ворота «Окжетпеса», тем самым оформив дубль и разгромную победу «Актобе» над претендентом за бронзу чемпионата. В итоге 0:3. «Актобе», набрав 35 очков, сокращает отставание от 5-го места в турнирной таблице до пяти баллов.