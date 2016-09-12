В аэропорту РК запретили брать на борт Samsung Galaxy Note 7

Купи Galaxy Note 7 и никуда не лети.

Фотографии с новыми правилами опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Baglan Aidashov. Автор снимка заверил, что фото было сделано в аэропорту Актау накануне. Купи 7-й галакси ноут и никуда не лети - написал пользователь Baglan Aidashov, сообщает Алау.

В самом же аэропорту о новых правилах ничего не знают. Здесь говорят, что команды на запрет использования Samsung Galaxy Note 7 на территории порта, так же, как и на его провоз на борту самолётов не поступало.

«Возможно, это решение самой компании, так как нам не давали указаний о том, чтобы не пропускать на борт Samsung Galaxy Note 7. У нас имеется запрет на провоз литий-ионных батарей, но он опять-таки не касается личных гаджетов пассажиров», – пояснили в актауском аэропорту.

В аэропортах Алматы и Астаны также ничего не знают о запретах. Прежде чем отправиться в полёт, пассажирам рекомендуют ознакомиться с правилами перевозки багажа.

Напомним, южнокорейская корпорация Samsung на своем сайте порекомендовала владельцам Galaxy Note 7 выключить уже купленные смартфоны и как можно быстрее бесплатно обменять их на новые.