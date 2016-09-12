Назарбаев: Настоящий верующий тот, который считает равными все религии

Президент РК посетил мечеть "Хазрет Султан" в Астане и поздравил мусульман с праздником Курбан айт.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил мечеть "Хазрет Cултан" в Астане и поздравил верующих с мусульманским праздником Курбан айт, сообщает Today.kz.

"Дорогие граждане нашей страны, сегодня мусульманский мир отмечают светлый праздник Курбан айт. Мусульмане Казахстана тоже отмечают этот праздник. Как вы знаете, уже в течение десяти лет Курбан айт и Рождество Христово являются нерабочими днями - это забота государства и о христианской, и о мусульманской религии. Все религии призывают нас к единению, надежде, милосердию. Настоящий верующий тот, кто помогает другим, настоящий верующий тот, который считает равными все религии, поэтому единение, братство, милосердие друг к другу очень важно. В Коране сказано, если ты лежишь сытый сегодня ночью, а сосед твой голодный, ты не можешь считать себя мусульманином. Сказано, что мусульмане не делятся на группы, секты и так далее - это тоже сказано. Самый хороший мусульманин тот, который помогает людям, помогает обществу, помогает своей Родине", - сказал Глава государства.