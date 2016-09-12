Британские дипломаты сами испекли баурсаки на Курбан-айт

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Британские дипломаты сами испекли баурсаки на Курбан-айт

Фото British Embassy in Kazakhstan

Подданные британской королевы замесили тесто, испекли баурсаки и выпили чай, поздравив казахстанцев с праздником.

В преддверии праздника Курбан айт британские дипломаты решили научиться готовить одно из традиционных блюд казахского народа, сообщается на странице посольства Великобритании в Facebook.

Сотрудники Посольства Великобритании взяли небольшой кулинарный урок у местного персонала и лично приготовили порцию вкусных баурсаков.

Национальное лакомство, приготовленное руками дипломатов из Великобритании, стало символом признательности и уважения к культуре и традициям народа Казахстана.

"Посольство Великобритании в Казахстане поздравляет всех казахстанцев с праздником Курбан айт и желает гармонии, богатого дастархана и добра каждому дому!" - такое сообщение размещено на сайте британского посольства.

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