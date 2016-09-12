10 миллионов тенге выиграл на скачках школьник из Алматинской области

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10 миллионов тенге выиграл на скачках школьник из Алматинской области

13-летний житель поселка Дегерес Асхат Алимжанов скакуна по кличке Жаннур готовил к соревнованиям с прошлого года.

10 миллионов тенге выиграл победитель соревнований «Алтын тұлпар». Республиканский турнир по аламан байге проходил в 30 км от столицы, в ауле имени Кабанбай батыра, сообщает МИА "Казинформ".

Мастерство наездника, выносливость скакуна - главные критерии любых скачек. Чтобы преодолеть 51 км дистанции, упорства требуется немало. 13-летний житель поселка Дегерес близ Алматы Асхат Алимжанов скакуна по кличке Жаннур готовил к соревнованиям с прошлого года. И не зря. Конь принес победу своему хозяину.

«В прошлом году на этом соревновании я занял третье место. В этом изначально был настроен на победу, но все же она стала для меня неожиданностью. Никогда раньше я не побеждал в скачках такого уровня. Я очень рад», - сказал Асхат.

В этом году на турнир съехались 67 опытных наездников со всей страны. Участникам, самому младшему из которых было 12 лет, предстояло проскакать 4 круга. В следующем году, обещают организаторы, дистанция скачек будет увеличена еще на 9 км.

«В прошлом году мы решили увеличить дистанцию до 51 километра, чтобы проверить закалку наших скакунов. Сегодня мы видим, что они способны и на большее. Это трудный и изнурительный забег. Но байга - часть духовного богатства нашего народа, и мы должны развивать это дальше», - отметил судья соревнований Маулит Кулжатаев.

Второе место и 3 миллиона тенге получил Кинас Кожахметов из Карагандинской области. На миллион меньше выиграл Нуржан Егенбаев из Жамбылского региона.

К слову, наград были удостоены первые 9 наездников.

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