10 самых необычных мам в истории

Таких необычных женщин вы нигде больше не найдете, а их истории и вправду впечатляют.
Marketium.ru представляет вам 10 самых необычных матерей в мире. Они родили своих детей при уникальных обстоятельствах и благодаря этому стали всемирно известными. Таких необычных женщин вы нигде больше не найдете, а их истории и вправду впечатляют.
1. Мать самого маленького ребенка в мире (2004)
На 25 неделе беременности Махаджабин Шейх родила Румайсу Рахман. Девочка весила всего 244 гр с длиной тела 25 см.
2. Самая старая мать в мире (2008)
Раджо Деви Лохан из Индии впервые стала матерью в возрасте 70 лет после 40 неудачных попыток забеременеть. У нее родился абсолютно здоровый и нормальный ребенок.
3. Самая молодая мать в истории (1939)
4. Первый родивший в мире мужчина (2008)
В это трудно поверить, но
5. Мать, родившая больше всего детей (XVIII столетие)
Согласно
6. Самая старая мать близнецов (2008)
Муж Омкари Панвар, воспитывая уже двух дочерей и имея 5 внуков, все еще мечтал о том, чтобы иметь сына. Продав почти все, что у него было, он прибегнул к искусственному оплодотворению, в результате чего 70-летняя Омкари родила близнецов: мальчика и девочку, став самой старой известной матерью близнецов в мире, а ее супруг все-таки исполнил свою заветную мечту и завел сына.
7. Самая плодовитая суррогатная мать
49-летняя Кэрол Хорлок из Англии родила 15 детей, 13 из которых она отдала в чужие руки. Она планировала, что будет суррогатной матерью только один раз, но после удачного рождения первого ребенка она уже не смогла остановиться. Ее “карьера” не обошлась без рождения тройни и нескольких кесаревых сечений, не говоря уже о частой слабости по утрам и растяжек после беременностей. Тем не менее, сегодня Кэрол надеется родить 16-го или даже 17-го ребенка.
8. Мать восьми новорожденных (2009)
После того, как Надя Дениз Доуд-Сулеман Гутьеррес прибегла к искусственному оплодотворению, ей сообщили, что она будет матерью 8 детей сразу. Стоит отметить, что у нее до этого было уже 6 детей.
9. Мать с самой большой разницей между родами (1956 – 1997)
10. Самая маленькая мать в мире
Стейси Геральд, рост которой всего 71 см, страдает
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.