10 самых необычных мам в истории

Таких необычных женщин вы нигде больше не найдете, а их истории и вправду впечатляют.

Marketium.ru представляет вам 10 самых необычных матерей в мире. Они родили своих детей при уникальных обстоятельствах и благодаря этому стали всемирно известными. Таких необычных женщин вы нигде больше не найдете, а их истории и вправду впечатляют.

1. Мать самого маленького ребенка в мире (2004)

На 25 неделе беременности Махаджабин Шейх родила Румайсу Рахман. Девочка весила всего 244 гр с длиной тела 25 см. Сестра-близнец Румайсы весила 460 гр. Румайса выросла совершенно здоровым ребенком с нормальной массой тела.

2. Самая старая мать в мире (2008)

Раджо Деви Лохан из Индии впервые стала матерью в возрасте 70 лет после 40 неудачных попыток забеременеть. У нее родился абсолютно здоровый и нормальный ребенок.

3. Самая молодая мать в истории (1939)

Лина Медина стала матерью в возрасте 5 лет 7 месяцев. Когда она попала в больницу, врачи подумали, что у нее опухоль в желудке. Но, проведя исследование, они обнаружили, что девочка на 7-м месяце беременности. Через месяц Лина родила мальчика с помощью кесарева сечения . Оказалось, что девочка достигла половой зрелости, когда ей было всего 4.

4. Первый родивший в мире мужчина (2008)

В это трудно поверить, но Томас Бити , изображенный на этом фото, родился женщиной. В возрасте 10 Трейси ЛаГондино (женское имя Томаса) поняла, что не желает быть девочкой, и спустя 8 лет начала свою окончательную трансформацию. После многочисленных операций и гормональных преобразований Трейси превратилась в Томаса, оставив при этом женские половые органы. В 2008 году Томас и его жена Нэнси стали счастливыми родителями маленькой девочки благодаря искусственному оплодотворению. После этого у них родился еще один ребенок, и они не намерены на этом останавливаться.

5. Мать, родившая больше всего детей (XVIII столетие)

Согласно Книге рекордов Гиннесса , русская женщина из села Шуя родила 69 детей за 27 родов (всего было 29 родов, но 2 детей не пережили детство). Эта женщина родила четыре четверни, семь тройняшек и шестнадцать пар близнецов.

6. Самая старая мать близнецов (2008)

Муж Омкари Панвар, воспитывая уже двух дочерей и имея 5 внуков, все еще мечтал о том, чтобы иметь сына. Продав почти все, что у него было, он прибегнул к искусственному оплодотворению, в результате чего 70-летняя Омкари родила близнецов: мальчика и девочку, став самой старой известной матерью близнецов в мире, а ее супруг все-таки исполнил свою заветную мечту и завел сына.





7. Самая плодовитая суррогатная мать

49-летняя Кэрол Хорлок из Англии родила 15 детей, 13 из которых она отдала в чужие руки. Она планировала, что будет суррогатной матерью только один раз, но после удачного рождения первого ребенка она уже не смогла остановиться. Ее “карьера” не обошлась без рождения тройни и нескольких кесаревых сечений, не говоря уже о частой слабости по утрам и растяжек после беременностей. Тем не менее, сегодня Кэрол надеется родить 16-го или даже 17-го ребенка.

8. Мать восьми новорожденных (2009)

После того, как Надя Дениз Доуд-Сулеман Гутьеррес прибегла к искусственному оплодотворению, ей сообщили, что она будет матерью 8 детей сразу. Стоит отметить, что у нее до этого было уже 6 детей.

9. Мать с самой большой разницей между родами (1956 – 1997)

Элизабет Энн Баттл родила своего первого ребенка в 1956 году в возрасте 19 лет, а второго – уже когда ей исполнилось 60 лет в 1997 году. Таким образом, Белинда, старшая дочь Элизабет, на 41 год старше своего брата Иосифа.

10. Самая маленькая мать в мире