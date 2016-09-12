10 самых необычных мам в истории

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10 самых необычных мам в истории

Таких необычных женщин вы нигде больше не найдете, а их истории и вправду впечатляют.

Marketium.ru представляет вам 10 самых необычных матерей в мире. Они родили своих детей при уникальных обстоятельствах и благодаря этому стали всемирно известными. Таких необычных женщин вы нигде больше не найдете, а их истории и вправду впечатляют.

1. Мать самого маленького ребенка в мире (2004)

На 25 неделе беременности Махаджабин Шейх родила Румайсу Рахман. Девочка весила всего 244 гр с длиной тела 25 см. Сестра-близнец Румайсы весила 460 гр. Румайса выросла совершенно здоровым ребенком с нормальной массой тела.

2. Самая старая мать в мире (2008)

Раджо Деви Лохан из Индии впервые стала матерью в возрасте 70 лет после 40 неудачных попыток забеременеть. У нее родился абсолютно здоровый и нормальный ребенок.

3. Самая молодая мать в истории (1939)

Лина Медина стала матерью в возрасте 5 лет 7 месяцев. Когда она попала в больницу, врачи подумали, что у нее опухоль в желудке. Но, проведя исследование, они обнаружили, что девочка на 7-м месяце беременности. Через месяц Лина родила мальчика с помощью кесарева сечения. Оказалось, что девочка достигла половой зрелости, когда ей было всего 4.

4. Первый родивший в мире мужчина (2008)

В это трудно поверить, но Томас Бити, изображенный на этом фото, родился женщиной. В возрасте 10 Трейси ЛаГондино (женское имя Томаса) поняла, что не желает быть девочкой, и спустя 8 лет начала свою окончательную трансформацию. После многочисленных операций и гормональных преобразований Трейси превратилась в Томаса, оставив при этом женские половые органы. В 2008 году Томас и его жена Нэнси стали счастливыми родителями маленькой девочки благодаря искусственному оплодотворению. После этого у них родился еще один ребенок, и они не намерены на этом останавливаться.

5. Мать, родившая больше всего детей (XVIII столетие)

Согласно Книге рекордов Гиннесса, русская женщина из села Шуя родила 69 детей за 27 родов (всего было 29 родов, но 2 детей не пережили детство). Эта женщина родила четыре четверни, семь тройняшек и шестнадцать пар близнецов.

6. Самая старая мать близнецов (2008)

Муж Омкари Панвар, воспитывая уже двух дочерей и имея 5 внуков, все еще мечтал о том, чтобы иметь сына. Продав почти все, что у него было, он прибегнул к искусственному оплодотворению, в результате чего 70-летняя Омкари родила близнецов: мальчика и девочку, став самой старой известной матерью близнецов в мире, а ее супруг все-таки исполнил свою заветную мечту и завел сына.


7. Самая плодовитая суррогатная мать

49-летняя Кэрол Хорлок из Англии родила 15 детей, 13 из которых она отдала в чужие руки. Она планировала, что будет суррогатной матерью только один раз, но после удачного рождения первого ребенка она уже не смогла остановиться. Ее “карьера” не обошлась без рождения тройни и нескольких кесаревых сечений, не говоря уже о частой слабости по утрам и растяжек после беременностей. Тем не менее, сегодня Кэрол надеется родить 16-го или даже 17-го ребенка.

8. Мать восьми новорожденных (2009)

После того, как Надя Дениз Доуд-Сулеман Гутьеррес прибегла к искусственному оплодотворению, ей сообщили, что она будет матерью 8 детей сразу. Стоит отметить, что у нее до этого было уже 6 детей.

9. Мать с самой большой разницей между родами (1956 – 1997)

Элизабет Энн Баттл родила своего первого ребенка в 1956 году в возрасте 19 лет, а второго – уже когда ей исполнилось 60 лет в 1997 году. Таким образом, Белинда, старшая дочь Элизабет, на 41 год старше своего брата Иосифа.

10. Самая маленькая мать в мире

Стейси Геральд, рост которой всего 71 см, страдает несовершенным остеогенезом, отчего у нее повышенная ломкость костей и слаборазвитые легкие. 35-летняя женщина рассказала, что беременность может убить ее, но она смело попросила врачей о том, чтобы у нее было три ребенка – примерно на половину ее веса каждый.

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