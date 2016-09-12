Сегодня казахстанцы отмечают Курбан-айт

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Сегодня казахстанцы отмечают Курбан-айт

В этот день мусульмане приносят в жертву одно из животных: овцу, корову, барана или верблюда.

Один из самых значимых мусульманских праздников Курбан айт приходится на 70 день после окончания поста Ораза. Исчисление, согласно лунному календарю, ежегодно изменяется с разницей примерно в 10 дней. В переводе с арабского название праздника означает «Праздник жертвоприношения». В этот день мусульмане приносят в жертву одно из животных: овцу, корову, барана или верблюда. Считается, что тот, кто выполнил курбан-шалу, обеспечил семье благополучное существование, сообщает Zakon.kz.

В этот день у каждого мусульманина в доме должен быть накрыт праздничный дастархан, так как в этот день принято принимать гостей и ходить в гости. Близким друзьям и родственникам на Курбан-айт (Курбан-байрам) принято дарить подарки.

Напомним, специальные места забоя жертвенного скота в Актобе определили для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований.

Где и кем будет проводиться забой скота:

  • Мясокомбинат ТОО «Есік» (район мал базары);
  • ИП «Молдабеков» (район мал базары);
  • К/Х «Кіші құм» (Магаджанский лесхоз, район Заречный-3);
  • СПК «Айбек» (район 41 разъезда);
  • ТОО «Тандем» (район юго-запада по Хобдинской трассе, только крупный рогатый скот).
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