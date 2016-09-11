Статистика боя Головкин — Брук

Compubox подвел статистические показатели боксеров в бою между Геннадием Головкиным и Келом Бруком, сообщает Sports.kz.

За время поединка, завершившегося досрочной победой казахстанца в пятом раунде, Головкин нанес на 40 ударов больше Брука — 301 против 261, причем процент попаданий у GGG составил 44,2 процента (133 пришлись в цель), а у британца — 32,6 (лишь 85 точных попаданий).

TripleG превзошел соперника по как по джебам — 58 из 110 — 52,7 процента (у Брука — 25,3%: 25 из 99, так и по силовым ударам: 75 из 191 (39,3%) — у Геннадия, 60 из 162 (37%) — у Келла.