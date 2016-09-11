Геннадий Головкин победил британца Келла Брука

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Геннадий Головкин победил британца Келла Брука

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанц Геннадий Головкин (35-0, 32 КО) одержал победу над чемпионом по версии IBF в полусреднем весе англичанином Келлом Бруком (36-0, 25 КО), сообщает Zakon.kz.

«Биг драма шоу» состоялось в Лондоне на 20-тысячной арене О2. На ринг Головкин вышел под динамичную музыку и по традиции в казахском национальном чапане.

Во время исполнения казахстанского гимна, был слышен свист со стороны английских болельщиков. Геннадий Головкин не обратил на это внимания, излучая спокойствие, с рукой у сердца слушал гимн.

С началом поединка преимущество казахстанца было явным и прослеживалось на протяжении всего боя. С первого раунда GGG без разведки бросился на соперника, но не стал форсировать событий. Четкие и сильные удары достигали цели, Брук пытался отвечать. Однако это происходило не часто.

В пятом раунде тренер британца выбросил полотенце на ринг, в знак капитуляции своего боксера.

Эта победа стала для казахстанца 36-й на профессиональной арене, и 33-й одержанной досрочно.

Последний свой поединок казахстанец провел 24 апреля, отправив в нокаут непобежденного ранее американца Доминика Уэйда (18-0, 12 КО).

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