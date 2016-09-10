У «Сбербанка» «зависли» терминалы

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У «Сбербанка» «зависли» терминалы

фото из открытых источников

Из-за сбоя в сети терминалов клиенты вынуждены были стоять в кассах по полтора часа, чтобы избежать просрочки по платежам, передает Ратель.

Из-за неполадок с терминалами образовались очереди в отделениях

В субботу, 10 сентября, в отделениях «Сбербанка» в Караганде можно было наблюдать огромные очереди. И виной в этом оказались вовсе не предстоящие праздники, а неполадки с терминалами. Не найдя работающих аппаратов, клиенты вынуждены были обращаться в отделения банка.

- Терминалы не работают, возьмите талончик и оплатите через кассу, - поясняла растерянным клиентам менеджер зала. – Терминалы по всему Казахстану с утра не работают. Сбой в системе.

Полтора часа в очереди

Однако, видя забитый то отказа зал, некоторые клиенты разворачивались и уходили. Те же, у кого надо было срочно провести платеж, чтобы не допустить просрочку, вынуждены были выстаивать длинную очередь. В среднем на то, чтобы добраться до кассы, приходилось ждать час-полтора. Временами доходило до словесных перепалок, когда кто-то из особо ушлых клиентов норовил проскочить не по электронной очереди.

Сбой в Астане

Для того, чтобы выяснить, действительно ли имеются сбой в системе терминалов, мы сделали звонок на номер колл-центра 5030. Ждать ответа пришлось семь минут.

- Вы с Астаны звоните? – спросил оператор по имени Таир и тут же ответил. – У нас в Астане сегодня сбой в терминальной сети. Сейчас проблема устраняется.

- Но я с Караганды. В отделении банка мне сказали, что сбой по всей республике и предложили оплатить через кассу.

- Возможно, и в Караганде такая проблема имеется.

- Когда проблема будет устранена?

- Попробуйте воспользоваться терминалами вечером.

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