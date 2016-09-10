Актюбинские боксеры проиграли команде Мангистау

Сборная Мангистау по боксу одержала убедительную победу со счетом 7:3 у команды из Актюбинской области в рамках Кубка КФБ. Об этом сообщает Лада со ссылкой на Мангистаускую федерацию бокса.

Четвертьфинальные поединки Кубка Казахстанской федерации бокса (КФБ) группы «В» стартовали 9 сентября в Актау. В четвертьфинальных поединках на ринге встретились команды Жамбылской и Павлодарской областей, а команда Мангистау выступала против сборной Актюбинской области.

Это уже седьмой сезон Кубка КФБ. В состав каждой команды вошли 10 спортсменов, которые будут выступать в весовых категориях: до 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг и свыше 91 кг.

Отметим, что среди десятка мангистауских боксеров за сборную выступал участник Олимпиады-2016 Берик Абдрахманов (60 кг). Берик одержал уверенную победу над актюбинским оппонентом со счетом 3:0. С таким же отличным результатом завершили свои поединки Куаныш Дуйсенбай (49 кг), Азамат Исакулов (52 кг), Нурбол Калжанов (56 кг), Ерик Алжанов (75 кг). Еще один наш земляк Магжан Базарбай (91 кг) досрочно одержал победу.

- Со своим соперником мы встречались только во время тренировок. Про оппонента могу сказать одно - он молодой спортсмен, подающий надежды, у него есть будущее как у боксера. Бой я выиграл с легкостью, у актюбинского спортсмена не хватило опыта. На данном турнире есть сильные соперники и именитые боксеры, ринг покажет, кто сильнейший, но цель одна - завоевать Кубок КФБ, - сказал Берик Абдрахманов.

В четвертьфинальных поединках не обошлось и без травм. В весе 81 килограмм обладатель Кубка Бранденбурга Бекзад Нурдаулетов в третьем раунде получил травму. Из-за рассечения брови бой был остановлен. Победа была присуждена нашему боксеру.

Кубок КФБ учрежден по инициативе президента Казахстанской федерации бокса Тимура Кулибаева с целью развития бокса в регионах, выявления молодых талантливых спортсменов и является одним из приоритетных проектов федерации. Данный турнир в течение нескольких лет пользуется заслуженной популярностью как у спортсменов и тренеров, так и у болельщиков.