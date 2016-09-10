Казахстанские силовики укрепляют свои подразделения бетонными заборами

Фото кадр из видеосюжета КТК

Все эти меры призваны повысить безопасность силовых подразделений в несколько раз.

Казахстанских стражей порядка спрячут за забором! Первым делом укрепить намерены все отделения полиции Алматы, а также участковые пункты. Усиленно возводить бетонные ограждения строители уже начали у здания Алмалинского РУВД. Именно там два месяца назад вооруженный уголовник Руслан Кулекбаев совершил дерзкое нападение на полицейских, сообщает телеканал "КТК".

После печальных июльских событий у здания районного УВД в Алматы началась большая стройка! Рабочие принялись возводить новое ограждение – из арматуры и бетона. Все металлические заборы и перегородки по периметру демонтировали.

К октябрю здесь должен появиться двухметровый бетонный забор с контрольно-пропускным пунктом, который обезопасит сотрудников внутренних дел и граждан.

- С одной стороны, это связано с нападением на Алмалинское РУВД, с другой стороны, укрепление всех районных подразделений полиции было запланировано еще в прошлом году. Деньги были выделены, сейчас идет возведение капитальных заборов. Пройти на территорию теперь можно будет при наличии документов или в сопровождении сотрудника.

До конца года власти намерены укрепить все районные отделения полиции мегаполиса.

О собственной безопасности всерьез задумались и актюбинские силовики! Летние теракты обнажили массу проблем в регионе. Выяснилось, что помещения, в которых базируется департамент КНБ, трещит по швам, а материальная база ДВД и вовсе не выдерживает никакой критики.

Махсудхан Аблазимов, руководитель ДВД Актюбинской области , запись 15.06.16:

- Из-за отсутствия собственных транспортных средств, имеются в виду автобусы, постоянно возникали проблемы в оперативной переброске личного состава из одного района города в другой при изменении обстановки. Каждый раз нам приходилось выходить на акимат, что существенно замедляло оперативность реагирования.

Силовиков, похоже, все-таки услышали чиновники в столице. И пообещали в ближайшее время выделить средства в размере 200 миллионов тенге на капитальный ремонт здания ДКНБ и внедрение дополнительных мер безопасности, а также строительство КПП. Работы уже начались.

Укрепительные работы вызвали целую волну критики. Возмущенные казахстанцы принялись негодовать по поводу того, что стражи порядка, мол, решили спрятаться за каменным забором. Впрочем, эксперты поясняют: массово строить ограждения и устанавливать пункты пропуска – мера крайне необходимая, и сделать это нужно в максимально сжатые сроки. Последние теракты показали: главной мишенью экстремистов и бандитов являются именно силовики.

Досым Сатпаев, политолог:

- В основном бетонные заграждения ставятся, скорее всего, конечно не против одиночки! А против заезда на территорию вот этих силовых структур используя автотранспорта, начиненного взрывчаткой, в основном.

Именно такой сценарий воплотили актюбинские террористы, когда в июне ворвались на территорию войсковой части на автобусе. К счастью, тогда захватить оружие и пополнить свой арсенал им не удалось. До конца года, помимо укрепления зданий, власти проведут полную модернизацию системы видеонаблюдения. Камерами оснастят даже небольшие полицейские участки в самых отдаленных населенных пунктах. Все эти меры призваны повысить безопасность силовых подразделений в несколько раз.

Бауржан Апсеитов.

Фото: кадр из видео.