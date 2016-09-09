​В Актобе на Курбан айт будут ездить дополнительные автобусы

На Курбан айт 12 сентября, для удобства населения, к местам забоя скота будут ходить дополнительные автобусы. Об этом сообщили в городском акимате.

Вводится временный маршрут автобуса по маршруту «ул.Тлеу батыра (Спутник) - мечеть «Нур Гасыр» - Мал базар» и обратно. Начало движения с остановки «ул.Тлеу батыра (Спутник)».

Также, на один день меняется схема движения автобуса №14 «Ж-Д вокзал –п. Ясный». Изменение состоит в том, что маршрут №14 будет заезжать на консервный цех «Айбек» и торговый павильон.

Маршрут №43 «Рынок «Шыгыс»- пос. Сазда» в этот день будет заезжать на Мал базар.

Автобусы будут работать с 7-00 до 17-00 часов с интервалом движения 30 минут. Цена за проезд остается прежней 55 тенге.