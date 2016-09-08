Где будут приносить жертвоприношения на Курбан айт в Актобе (КАРТА)

В местах забоя скота, горожане смогут сдать мясо для раздачи нуждающимся, сообщили в пресс-службе городского акимата.

Специальные места забоя жертвенного скота в Актобе определили для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований.

Где и кем будет проводиться забой скота:

• мясокомбинат ТОО «Есік» (район мал базары);

• ИП «Молдабеков» (район мал базары);

• К/Х «Кіші құм» (Магаджанский лесхоз, район Заречный-3);

• СПК «Айбек» (район 41 разъезда);

• ТОО «Тандем» (район юго-запада по Хобдинской трассе, только крупный рогатый скот).

Также, акиматом города определены ответственные лица (ветинспекторы) по каждому из мест забоя, чтобы обеспечить соответствующий порядок.

Согласно законодательным нормам, вся продукция животного происхождения, поступившая на объекты внутренней торговли, в том числе рынки, без сопроводительных ветеринарных документов, указывающих на ее пищевую безопасность, подвергается изъятию и уничтожению.

Отметим, что в этом году праздновать его будут с 12 по 14 сентября, при этом согласно статье Трудового кодекса РК первый день праздника, 12 сентября, объявлен выходным днем.

Праздник Курбан айт является одним из самых важных праздников для мусульман, который отмечается на 70-й день после окончания поста Ораза.

В этот день принято приносить в жертву животных, мясо которых затем делится на три части: одна раздается бедным, вторая остается для семьи, а третья служит праздничным угощением для гостей.

Также нужно отметить, что в местах забоя скота, горожане смогут сдать мясо для дальнейшей раздачи нуждающимся. В местах забоя будут присутствовать представители мечетей города.

К празднику на площади перед Актюбинской областной мечетью «Нұр Ғасыр» и Актюбинской городской центральной мечетью будут установлены нарядные юрты. 12 сентября утром после окончания айт-намаза в юртах будет организовано угощение баурсаками, коже, кумысом.

Здесь же на площадях пройдут соревнования по национальным видам спорта.