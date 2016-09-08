Запрещать носить паранджу и никаб в Казахстане не будут

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Запрещать носить паранджу и никаб в Казахстане не будут

Взять пример с Германии и запретить казахстанцам носить никабы и паранджу планировали в рамках законопроекта по борьбе с терроризмом.

Об этом рассказал заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Марат Колкобаев. Он пояснил, что в ходе внесения изменений в законодательные акты, направленных на противодействие терроризму и экстремизму, поступило множество предложений. Среди них и запрет на ношение никаба и паранджи, передает Информбюро.

"Поскольку международный терроризм и религиозный экстремизм стали наиболее реальным и опасным, необходимо применять меры. Так, в Германии прорабатываются предложения о запрете ношения никаба и паранджи. Также обсуждается возможность отмены врачебной тайны. То есть, врачи будут обязаны сообщать правоохранительным органам и спецслужбам о пациентах, которые высказываются о намерении совершить преступление", - отметил Колкобаев.

Но данные ограничения не вписались в казахстанские реалии. Предложения об ограничении ношения одежды, регулирования понятия врачебной тайны, со слов Колкобаева, члены рабочей группы признали нецелесообразными.

К слову, целью принятия законопроекта является совершенствование действующего законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму, оборота оружия и регулирования миграции. В общей сложности, предусматривается внесение поправок в пять кодексов и 19 законов РК.

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Все комментарии (4):
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фото пользователя Keks1
Keks1
"Но данные ограничения не вписались в казахстанские реалии"
В наши реалии замечательно вписывается запрет на курение за рулем.
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08.09.2016, 15:10
фото пользователя Joker.
Joker.
в германии много беженцев,а это проблема,по этому они прибегают к таким действиям.а у нас нищие уходят в радикальную секты шмекты и т.д
не хотите их поднимать,возиться,выделять суммы на социальные нужды,так и надо говорить.нам гражданам мозги пудрить не надо,в пример что то ставить.вы им мозги вправите.сами развели,сами и устраняйте.
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08.09.2016, 15:15
фото пользователя Panzer
Panzer
"Взять пример с Германии и запретить казахстанцам носить никабы и паранджу планировали в рамках законопроекта по борьбе с терроризмом." + "Так, в Германии прорабатываются предложения о запрете ношения никаба и паранджи. Также обсуждается возможность отмены врачебной тайны." в Германии нет такого!
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08.09.2016, 15:29
фото пользователя Joker.
Joker.
Panzer,значит резиденты кнб подвелиsmile,дезу за реальность гоняютsmile
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08.09.2016, 15:48
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