Самый крупный арт-проект в Казахстане реализовали в Шымкенте

В рамках проекта были украшены фасады пяти домов в Шымкенте.
Шымкентские художники из группы Repas завершили реализацию крупнейшего арт-проекта в Республике, который был инициирован акимом
В рамках проекта были украшены фасады пяти домов по улице Аргынбекова. Тема рисунков – «Караваны великого шелкового пути».
При художественном оформлении стрит-артеры использовали 250 кг эмульсии и более тысячи баллонов краски на квадратный километр галереи под открытым небом.
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