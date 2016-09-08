Самый крупный арт-проект в Казахстане реализовали в Шымкенте

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Самый крупный арт-проект в Казахстане реализовали в Шымкенте

В рамках проекта были украшены фасады пяти домов в Шымкенте.

Шымкентские художники из группы Repas завершили реализацию крупнейшего арт-проекта в Республике, который был инициирован акимом Шымкента, пишет Otyrar.kz.

В рамках проекта были украшены фасады пяти домов по улице Аргынбекова. Тема рисунков – «Караваны великого шелкового пути».

При художественном оформлении стрит-артеры использовали 250 кг эмульсии и более тысячи баллонов краски на квадратный километр галереи под открытым небом.

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