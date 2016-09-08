Парковаться вблизи подъездов и детских площадок могут запретить в Казахстане

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Парковаться вблизи подъездов и детских площадок могут запретить в Казахстане

Запретить парковку автомобилей на газонах, детских площадках, а также вблизи подъездов домов предлагают депутаты мажилиса РК, передает Kazpravda.kz.

Как сообщает издание, соответствующая поправка была рассмотрена на заседании рабочей группы нижней палаты Парламента с участием представителей гражданского общества. Поправку представил депутат Бахтияр Макен.

«Вносятся поправки к статье «Права и обязанности собственника механического транспортного средства», по которым водителю запрещается стоянка на клумбах, газонах и детских площадках. Также мы хотим, чтобы было запрещено (парковать автомобиль - авт.) на расстоянии ближе 5-10 метров от подъезда жилого дома. Мы поднимаем этот вопрос, потому что много жалоб со стороны населения . Кроме автолюбителей мы должны защищать мнение всех людей. Иногда к домам невозможно проехать. И, самое главное, когда случается ЧС - скорая, пожарная и машины других служб не могут проехать к подъездам. Кроме того, благоустройство наших домов оставляет желать лучшего. И эту поправку мы вносим с учетом мнения наших избирателей», - заявил мажилисмен.

Он также обратил внимание, что во многих странах прямо во дворах установлены специальные знаки, запрещающие или разрешающие парковку.

«У нас этого нет. Я бы хотел задать вопрос МВД, как у нас ДПС проверяет нарушения по парковке во дворах? У нас ведь нет этой статистики», - обратился мажилисмен к вице-министру внутренних дел Рашиду Жакупову .

Представитель МВД выразил согласие с вносимой поправкой, но усомнился в эффективности ее реализации, считая, что это снова может повредить имиджу полицейских.

«Абсолютно согласны с такой нормой, которая предусматривала бы упорядочивание парковок, особенно возле подъездов. Но на сегодняшний день при введении такой нормы, при нынешнем состоянии благоустройства, опять будут говорить о придирчивости полицейских, коррумпированности и прочем. Вводя такую норму, можно, наверное, где-то решить вопрос установкой специальных знаков. Но в целом ввести такую норму сейчас - это преждевременно. Для начала должно быть обеспечено благоустройство наших дворовых территорий», - сказал Рашид Жакупов.

Директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис также поддержал МВД.

«Как и в случае со штрафами - дело не в том, насколько жестко наказание и как установлен запрет, вопрос в том, как неотвратимо наказание. Суровость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. Мы имеем большое количество хороших норм, которые не исполняются. В действующем законодательстве есть много законов о перекрытии подъездов, парковки на детских площадках и так далее, но, ведь все равно стоят. Вопрос в том, сможем ли мы обеспечить неотвратимость наказания. Мы не можем сейчас добиться нормального состояния дворов. Поэтому я согласен с представителем МВД, что у нас дворы не приспособлены. Значит, надо искать решение этой проблемы. Но еще раз подчеркну, неотвратимость наказания и контроль - это ключевые моменты. Потому что иначе мы будем делать все более суровые законы и все менее они будут исполняться», - сказал правозащитник.

В целом, поправка была принята членами рабочей группой одобрительно, однако депутаты и члены общественности считают, что данный вопрос нужно решать комплексно, пишет издание.

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Все комментарии (7):
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фото пользователя Малинка
Малинка
Приходишь во двор,а там штраф.Умно.
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08.09.2016, 10:04
фото пользователя sh_volodya
sh_volodya
Хорошая инициатива. И казну пополнить и быдлота может уму разуму наберется.
"Для начала должно быть обеспечено благоустройство наших дворовых территорий" - не правильно, надо вначале ввести такую норму, тогда жильцы шустрее озаботятся благоустройством дворов , иначе так ничего с места и не сдвинется.
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08.09.2016, 10:07
фото пользователя Малинка
Малинка
Ну ,надо еще штраф ввести,за неблагоустроенные детские площадки,не асфальтированные дороги,ямы,и многое -многое другое.

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08.09.2016, 10:11
фото пользователя sh_volodya
sh_volodya
Если кто не уловил сути, то речь не идет о штрафах за неблагоустроенный двор, речь идет о штрафах за парковку на клумбах, газонах, детских площадках, и вблизи подъездных дверей.
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08.09.2016, 10:21
фото пользователя Aoifes
Aoifes
Отличная идея. А лучше вообще запретить въезд во дворы, чтобы некоторые ушлые не ставили свои корытца прямо впритык к подъезду. По газонам приходится в подъезд пробираться.
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08.09.2016, 10:38
фото пользователя Keks1
Keks1
Бетонный блок на въезде? 
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08.09.2016, 10:46
фото пользователя Keks1
Keks1
Куда они поправку собрались вводить? В ПДД? В Закон о дорожном движении? В КоАП? Гугл говорит, что второй ответ правильный. И при чем тут Закон о дорожном движении и благоустройство двора? А на газонах и между турниками только дебилы машины паркуют.
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08.09.2016, 10:45
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