Парковаться вблизи подъездов и детских площадок могут запретить в Казахстане

Запретить парковку автомобилей на газонах, детских площадках, а также вблизи подъездов домов предлагают депутаты мажилиса РК, передает Kazpravda.kz.

Как сообщает издание, соответствующая поправка была рассмотрена на заседании рабочей группы нижней палаты Парламента с участием представителей гражданского общества. Поправку представил депутат Бахтияр Макен.

«Вносятся поправки к статье «Права и обязанности собственника механического транспортного средства», по которым водителю запрещается стоянка на клумбах, газонах и детских площадках. Также мы хотим, чтобы было запрещено (парковать автомобиль - авт.) на расстоянии ближе 5-10 метров от подъезда жилого дома. Мы поднимаем этот вопрос, потому что много жалоб со стороны населения . Кроме автолюбителей мы должны защищать мнение всех людей. Иногда к домам невозможно проехать. И, самое главное, когда случается ЧС - скорая, пожарная и машины других служб не могут проехать к подъездам. Кроме того, благоустройство наших домов оставляет желать лучшего. И эту поправку мы вносим с учетом мнения наших избирателей», - заявил мажилисмен.

Он также обратил внимание, что во многих странах прямо во дворах установлены специальные знаки, запрещающие или разрешающие парковку.

«У нас этого нет. Я бы хотел задать вопрос МВД, как у нас ДПС проверяет нарушения по парковке во дворах? У нас ведь нет этой статистики», - обратился мажилисмен к вице-министру внутренних дел Рашиду Жакупову .

Представитель МВД выразил согласие с вносимой поправкой, но усомнился в эффективности ее реализации, считая, что это снова может повредить имиджу полицейских.

«Абсолютно согласны с такой нормой, которая предусматривала бы упорядочивание парковок, особенно возле подъездов. Но на сегодняшний день при введении такой нормы, при нынешнем состоянии благоустройства, опять будут говорить о придирчивости полицейских, коррумпированности и прочем. Вводя такую норму, можно, наверное, где-то решить вопрос установкой специальных знаков. Но в целом ввести такую норму сейчас - это преждевременно. Для начала должно быть обеспечено благоустройство наших дворовых территорий», - сказал Рашид Жакупов.

Директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис также поддержал МВД.

«Как и в случае со штрафами - дело не в том, насколько жестко наказание и как установлен запрет, вопрос в том, как неотвратимо наказание. Суровость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. Мы имеем большое количество хороших норм, которые не исполняются. В действующем законодательстве есть много законов о перекрытии подъездов, парковки на детских площадках и так далее, но, ведь все равно стоят. Вопрос в том, сможем ли мы обеспечить неотвратимость наказания. Мы не можем сейчас добиться нормального состояния дворов. Поэтому я согласен с представителем МВД, что у нас дворы не приспособлены. Значит, надо искать решение этой проблемы. Но еще раз подчеркну, неотвратимость наказания и контроль - это ключевые моменты. Потому что иначе мы будем делать все более суровые законы и все менее они будут исполняться», - сказал правозащитник.

В целом, поправка была принята членами рабочей группой одобрительно, однако депутаты и члены общественности считают, что данный вопрос нужно решать комплексно, пишет издание.