Опасные для здоровья бактерии нашли в молочной продукции на прилавках Казахстана

В казахстанской молочной продукции нашли стафилококки и бактерии, сообщает Комитет по защите прав потребителей РК.

В молочной продукции, в частности в молоке, сметане и сливочном масле, производителей КТ "Зенченко и К" и ООО "Кампина" (продукт йогуртный пастеризованный с соком персика "Нежный") по результатам лабораторного контроля выявлен опасный для здоровья потребителя золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) и бактерии группы кишечной палочки.

Кроме того, по данным комитета, в сгущенном молоке (8,5 процента жирности) российского производства ООО "Промконсервы" повышена микробная обсемененность.

Как известно, золотистый стафилококк может вызывать у человека гнойные воспалительные процессы в органах и тканях, а кишечная палочка вызывает пищевую токсикоинфекцию с различными нарушениями функций желудочно-кишечного тракта.

"В целях защиты внутреннего рынка от некачественной продукции по фактам выявления нарушений требований технических регламентов и обмана потребителей комитетом проводятся соответствующие мероприятия в отношении субъектов торговли, в том числе по изъятию несоответствующей продукции и уничтожено 74 килограмма опасной продукции. Для проведения совместных мер проинформирована национальная палата предпринимателей "Атамекен", производителям даны уведомления о недопущении к реализации опасной продукции и устранения нарушений", - говорится в сообщении Комитета по защите прав потребителей.