В выходные актюбинцев приглашают отметить День семьи

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В выходные актюбинцев приглашают отметить День семьи

Каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечают "День семьи".

Празднование Дня семьи в Казахстане призвано способствовать укреплению института брака и семьи, нравственности и духовности в обществе.

Одной из главных государственных задач является культивирование семейных ценностей как важнейшей составляющей семейно-демографической политики.

В рамках празднования "Дня семьи" в ВУЗах и СУЗах, в школах и внешкольных организациях, в Домах культуры пройдут праздничные, спортивные мероприятия и конкурсы.

В том числе в музеях, областных и городских библиотеках города, пройдут встречи с многодетными семьями, книжные выставки, познавательные часы «Отан – отбасынан басталады».

7 сентября Совет матерей при Ассамблее народа Казахстана Актюбинской области совместно с Акиматом города Актобе проведут круглый стол «Ана мерейі».

9 сентября в здании РАГС-а пройдут торжественные бракосочетания молодоженов с участием супружеских пар отмечающих «Сапфировую свадьбу», «Рубиновую свадьбу» и «Жемчужную свадьбу».

«Семейный велопробег» стартует в Центральном парке культуры и отдыха имени первого Президента РК 10 сентября в 10:00 час.

Также, 11 сентября в 19 часов жителей города приглашают на концерт творческих семей «Біз көтерген шаңырақ», который состоится в Центральном парке культуры и отдыха имени первого Президента РК.

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