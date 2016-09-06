Главного тренера хоккейного клуба "Барыс" Андрея Назарова отправили в отставку

Причина увольнения - неудовлетворительные спортивные результаты клуба.

"За неудовлетворительные спортивные результаты Попечительским советом Корпоративного фонда "Фонд социальных проектов" 6 сентября 2016 года принято решение о досрочном прекращении трудового договора с тренерским штабом ХК "Барыс" во главе с главным тренером Андреем Назаровым", – говорится в сообщении хоккейного клуба "Барыс".

"Барыс" под руководством Назарова в КХЛ потерпел три поражения подряд.

Новый тренер, имя которого пока не названо, дебютирует 9 сентября в Астане. Соперник – "Югра" из Ханты-Мансийска. Начало поединка – 19:30.