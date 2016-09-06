Запрет абортов в Казахстане грозит ростом криминала

Медики напомнили, что искусственное прерывание беременности может вызвать осложнения.

Девушки прибегнут к криминальному прерыванию беременности , если запретить аборт в Казахстане, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на управление здравоохранения Астаны.

Как отмечают специалисты, в столице девушки законно прерывают беременность, обращаясь для этого в клиники.

«В Астане не существует проблемы криминального (подпольного) аборта. С запретом в Казахстане абортов увеличится количество криминальных абортов и материнской смертности », - считают в управлении.

«Прерывание беременности может вызвать следующие осложнения: неполный аборт, перфорация тела матки, кровотечения , нарушение менструального цикла, воспалительные заболевания, бесплодие . Частота осложнений зависит от срока беременности , способа ее прерывания и ряда сопутствующих обстоятельств. По литературным данным, одно из осложнений, которое возникает во время искусственного прерывания беременности, - перфорация матки - это ранение маточных сосудов, кровотечение», - пояснили они.