Запрет абортов в Казахстане грозит ростом криминала

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Запрет абортов в Казахстане грозит ростом криминала

Медики напомнили, что искусственное прерывание беременности может вызвать осложнения.

Девушки прибегнут к криминальному прерыванию беременности, если запретить аборт в Казахстане, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на управление здравоохранения Астаны.

Как отмечают специалисты, в столице девушки законно прерывают беременность, обращаясь для этого в клиники.

«В Астане не существует проблемы криминального (подпольного) аборта. С запретом в Казахстане абортов увеличится количество криминальных абортов и материнской смертности», - считают в управлении.

«Прерывание беременности может вызвать следующие осложнения: неполный аборт, перфорация тела матки, кровотечения, нарушение менструального цикла, воспалительные заболевания,бесплодие. Частота осложнений зависит от срока беременности, способа ее прерывания и ряда сопутствующих обстоятельств. По литературным данным, одно из осложнений, которое возникает во время искусственного прерывания беременности, - перфорация матки - это ранение маточных сосудов, кровотечение», - пояснили они.

В управлении подчеркивают, что в 12 поликлиниках Астаны организованы и функционируют молодежные центры. В них работают гинекологи, врачи ВОП, психологи, социальные работники, волонтеры, которые оказывают помощь по всем вопросам планирования семьи, подбора современных методов контрацепции и предотвращения нежелательной беременности. Основные формы работы: индивидуальные и групповые беседы, лекции, публикации в СМИ.

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Все комментарии (1):
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Малинка
Да сейчас за деньги любой каприз,даже девчат подростков спокойно врачи принимают,нет такого,чтобы родителям сообщить.
Одной рукой помогают родиться новой жизни,другой рукой вытаскивают по частям.
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06.09.2016, 17:23
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