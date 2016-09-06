Запрет абортов в Казахстане грозит ростом криминала

Медики напомнили, что искусственное прерывание беременности может вызвать осложнения.
Девушки прибегнут к криминальному прерыванию беременности, если запретить аборт в Казахстане, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на управление здравоохранения Астаны.
Как отмечают специалисты, в столице девушки законно прерывают беременность, обращаясь для этого в клиники.
«В Астане не существует проблемы криминального (подпольного) аборта. С запретом в Казахстане абортов увеличится количество криминальных абортов и материнской смертности», - считают в управлении.
«Прерывание беременности может вызвать следующие осложнения: неполный аборт, перфорация тела матки, кровотечения, нарушение менструального цикла, воспалительные заболевания,бесплодие. Частота осложнений зависит от срока беременности, способа ее прерывания и ряда сопутствующих обстоятельств. По литературным данным, одно из осложнений, которое возникает во время искусственного прерывания беременности, - перфорация матки - это ранение маточных сосудов, кровотечение», - пояснили они.
В управлении подчеркивают, что в 12 поликлиниках Астаны организованы и функционируют молодежные центры. В них работают гинекологи, врачи ВОП, психологи, социальные работники, волонтеры, которые оказывают помощь по всем вопросам планирования семьи, подбора современных методов контрацепции и предотвращения нежелательной беременности. Основные формы работы: индивидуальные и групповые беседы, лекции, публикации в СМИ.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.