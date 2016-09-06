Мусульмане Казахстана требуют запретить религиозное течение салафизм

В Казахстане на законодательном уровне предложено запретить религиозное течение салафизм.

Об этом заявил председатель Комитета по делам религии Галым Шокин, сообщает ТК Алматы.

В Казахстане мусульмане требуют запретить религиозное течение салафизм. За последние годы именно радикальные группировки, которые пропагандируют салафизм, совершили наибольшее количество терактов в стране. На сегодняшний день в государстве насчитывается около 15 тысяч сторонников этого течения. По мнению представителей власти, необходимо кардинальным образом реагировать на угрозы со стороны радикальных элементов, поскольку в дальнейшем внедрение новых инициатив на законодательном уровне позитивно повлияет на формирование религиозных объединений.

Галым Шокин также отметил, что уже осуществляется разработка дополнений в соответствующие законодательные акты, которые в ближайшее время должен рассмотреть парламент Казахстана.