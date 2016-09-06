Самая быстрая девочка-боксёр из Казахстана поражает своими способностями

Об уникальной девочке из Павлодара узнали, когда ей было 5 лет. С тех она поражает своими способностями.

Самая быстрая девочка-боксёр из Казахстана раскрошила берёзу в щепки. Ролик в Youtube под названием "Самая быстрая девочка-боксёр. Три года спустя" набирает просмотры, пишет портал "Алау".

Меньше чем за месяц ролик посмотрели более миллиона раз на канале Saadvakass Family. 9-летняя Эвника Садвакасова отрабатывает свои навыки на берёзе, показывает невероятную скорость и силу ударов.

Казахстанская девочка-боксер Эвника Садвакасова поразила американскую публику скоростью своих ударов.