Самая быстрая девочка-боксёр из Казахстана поражает своими способностями

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Самая быстрая девочка-боксёр из Казахстана поражает своими способностями

Об уникальной девочке из Павлодара узнали, когда ей было 5 лет. С тех она поражает своими способностями.

Самая быстрая девочка-боксёр из Казахстана раскрошила берёзу в щепки. Ролик в Youtube под названием "Самая быстрая девочка-боксёр. Три года спустя" набирает просмотры, пишет портал "Алау".

Меньше чем за месяц ролик посмотрели более миллиона раз на канале Saadvakass Family. 9-летняя Эвника Садвакасова отрабатывает свои навыки на берёзе, показывает невероятную скорость и силу ударов.

Казахстанская девочка-боксер Эвника Садвакасова поразила американскую публику скоростью своих ударов.

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