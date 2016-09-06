Выявлять радикалов будут имамы среди своих прихожан

Среди радикалов есть представители не только ислама, но и свидетелей Иеговы, протестантов и других религий.

В Шымкенте в «Центре исследования религиозных проблем» прошел семинар–тренинг для религиозных деятелей и ученых-теологов по вопросам предотвращения терроризма и повышения религиозной грамотности, пишет Tvk-uko.kz.

При участии городских имамов была поднята тема борьбы с радикалами, которые вовлекают жителей в различные экстремистские группы. Имамы и ученые-теологи обсудили актуальный на сегодня вопрос радикализации ислама. По их словам, это главный инструмент в руках агрессивно настроенных агитаторов. Борьба с подобной пропагандой должна вестись среди всех слоев населения, особенно среди работников сфер науки и образования.

«Наша основная цель – повышать религиозную грамотность среди населения. К данной работе привлечены представители духовенства, общественных организаций, учителя. Мы планируем провести анализ работы 16 информационных групп области, которые занимаются повышением религиозной грамотности»,- говорит и.о директора «Центра исследования религиозных проблем» при Управлении по делам религии ЮКО Мади Бесбаев.

Организаторы семинара утверждают, что среди радикалов есть представители не только ислама, но и свидетелей Иеговы , протестантов и других религий. Но в целом обстановка в регионе спокойная.

«К повышению религиозной грамотности должны привлекаться не только ответственные органы или посторонние лица, а и мы с вами»,- считает Тышхан Кеншилик и.о доцента, кандидат философских наук Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.

Руководство «Центра исследования религиозных проблем» поручило имамам провести разъяснительную работу среди населения по вопросам религии и выявить факты радикализации граждан.