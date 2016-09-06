Социологи выяснили сколько граждан Казахстана считают себя казахстанцами

Больше половины опрошенных ответили, что гражданство для них в приоритете над этнической принадлежностью.

Опрос граждан Казахстана об этнической сплочённости в республике провело бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope.

Социологический опрос выявил в целом позитивную картину восприятия населением межэтнических и межрелигиозных отношений. Однако ряд выявленных в ходе исследования факторов выглядят настораживающими, комментируют итоги исследования его авторы.

Больше половины казахстанцев (61%) оценивают отношения между этносами в стране как дружественные и не имеющие проблем. Остальные – констатируют разную степень сложности межэтнического взаимодействия отношений.

23% респондентов называют эти отношения непростыми, но только на бытовом уровне, как в любой семье. 4% называют отношения сложными, но стабильными, некритичными и в целом безопасными. 12% считают межэтническую сферу очень сложной, констатируют ухудшение и возможность развития конфликтов.

При этом гипотетическую вероятность возникновения межэтнических конфликтов большая часть казахстанцев (62%) допускают только по искусственным причинам и/или в случае провокации и/или вмешательства третьей стороны. Больше всего такой вариант выбрало молодое поколение, а именно 66% в возрасте от 18 до 29 лет.

17% опрошенных считают, что такие конфликты возможны в результате экономических причин. Среди тех, кто выделяет экономический фактор, больше всего доля опрошенных из Западно-Казахстанской (23%) и Актюбинской областей (21%).

Языковые разногласия в Казахстане в качестве серьёзной конфликтогенной основы назвали лишь 5% респондентов. Еще 16% опрошенных считает, что неблагоприятный сценарий возможен при совокупности вышеназванных причин.

59% респондентов по итогам социологического опроса в первую очередь ощущают себя казахстанцами. Гражданство для них приоритетнее этнической принадлежности. Лишь 4% считают себя, наоборот, прежде всего, представителями своего этноса. 26% опрошенных воспринимают гражданство и национальность одинаково важными, а 11% предпочитают не смешивать эти сферы.

Примечательно, что 81% респондентов ориентируется на Конституцию, считая, что все национальности равны и, прежде всего, казахстанцы. Однако 19% уверены, что не все граждане равны, и отдельные этносы имеют больше или меньше прав. Среди выбравших такой вариант ответа 23% респондентов Атырауской и 24% Алматинской областей. Между тем первая является наиболее моноэтническим регионом страны, а вторая – одной из самых многонациональных.

84% респондентов никогда не испытывали угрозу и давление по этническим и религиозным причинам. 13% испытывали такую угрозу редко, но для них это является поводом для беспокойства. Лишь 3% опрошенных в совокупности чувствуют угрозу и давление регулярно или все чаще в последнее время.

Участниками опроса стали 3192 человека из Астаны, Алматы и всех 14 областных центров Казахстана. На вопросы ответили 69% женщин и 31% мужчин старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер статистической погрешности с вероятностью 95% не превышает 1,75%.

Методы опроса – интервью по телефону и онлайн. Опрос проведен с 15 по 23 августа 2016 года.