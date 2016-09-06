Социологи выяснили сколько граждан Казахстана считают себя казахстанцами

Автор:
Социологи выяснили сколько граждан Казахстана считают себя казахстанцами

Больше половины опрошенных ответили, что гражданство для них в приоритете над этнической принадлежностью.

Опрос граждан Казахстана об этнической сплочённости в республике провело бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope.

Социологический опрос выявил в целом позитивную картину восприятия населением межэтнических и межрелигиозных отношений. Однако ряд выявленных в ходе исследования факторов выглядят настораживающими, комментируют итоги исследования его авторы.

Больше половины казахстанцев (61%) оценивают отношения между этносами в стране как дружественные и не имеющие проблем. Остальные – констатируют разную степень сложности межэтнического взаимодействия отношений.

23% респондентов называют эти отношения непростыми, но только на бытовом уровне, как в любой семье. 4% называют отношения сложными, но стабильными, некритичными и в целом безопасными. 12% считают межэтническую сферу очень сложной, констатируют ухудшение и возможность развития конфликтов.

При этом гипотетическую вероятность возникновения межэтнических конфликтов большая часть казахстанцев (62%) допускают только по искусственным причинам и/или в случае провокации и/или вмешательства третьей стороны. Больше всего такой вариант выбрало молодое поколение, а именно 66% в возрасте от 18 до 29 лет.

17% опрошенных считают, что такие конфликты возможны в результате экономических причин. Среди тех, кто выделяет экономический фактор, больше всего доля опрошенных из Западно-Казахстанской (23%) и Актюбинской областей (21%).

Языковые разногласия в Казахстане в качестве серьёзной конфликтогенной основы назвали лишь 5% респондентов. Еще 16% опрошенных считает, что неблагоприятный сценарий возможен при совокупности вышеназванных причин.

59% респондентов по итогам социологического опроса в первую очередь ощущают себя казахстанцами. Гражданство для них приоритетнее этнической принадлежности. Лишь 4% считают себя, наоборот, прежде всего, представителями своего этноса. 26% опрошенных воспринимают гражданство и национальность одинаково важными, а 11% предпочитают не смешивать эти сферы.

Примечательно, что 81% респондентов ориентируется на Конституцию, считая, что все национальности равны и, прежде всего, казахстанцы. Однако 19% уверены, что не все граждане равны, и отдельные этносы имеют больше или меньше прав. Среди выбравших такой вариант ответа 23% респондентов Атырауской и 24% Алматинской областей. Между тем первая является наиболее моноэтническим регионом страны, а вторая – одной из самых многонациональных.

84% респондентов никогда не испытывали угрозу и давление по этническим и религиозным причинам. 13% испытывали такую угрозу редко, но для них это является поводом для беспокойства. Лишь 3% опрошенных в совокупности чувствуют угрозу и давление регулярно или все чаще в последнее время.

Участниками опроса стали 3192 человека из Астаны, Алматы и всех 14 областных центров Казахстана. На вопросы ответили 69% женщин и 31% мужчин старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер статистической погрешности с вероятностью 95% не превышает 1,75%.

Методы опроса – интервью по телефону и онлайн. Опрос проведен с 15 по 23 августа 2016 года.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
02.08.2016, 19:31
  
Нужно ли вводить смертную казнь для террористов? 16
19.07.2016, 21:34
  
Боитесь ли вы женщин, скрывающих лицо под паранджой? 48
12.07.2016, 18:01
  
Чем вам запомнился прежний аким города и чего ждёте от нового? 7
05.07.2016, 16:14
  
Нужно ли подавать попрошайкам на улице? 8
28.06.2016, 20:20
  
Как вы проводите отпуск? 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Заключенные возможно смогут общаться с родными через Skype
Ректоров четырех казахстанских вузов ищет МОН РК
Останки Кейки батыра вернут Казахстану в ближайшее время
Онлайн-сервис «Честное слово» - решение финансовых проблем в течение получаса
Тысячи жизней спасла санавиация Казахстана за годы своей работы
Как решить квартирный вопрос с помощью госпрограмм в Казахстане 2
Нурсултан Назарбаев пригласил Барака Обаму в Казахстан
Житель Павлодара сделал предложение своей девушке на финише "Астана Марафона"
Нурсултан Назарбаев предложил создать глобальный экономический регулятор 1
​На спектакле про ваххабитов был аншлаг 7