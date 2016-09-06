Заключенные возможно смогут общаться с родными через Skype

По словам зампреда КУИС, данное новшество планируется ввести на законодательном уровне.

Власти Казахстана рассматривают возможность использования Skype для общения заключенных с родственниками, сообщил заместитель председателя комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК Мейрам Аюбаев, передает ИА Новости-Казахстан.

В Астане проходит презентация проекта комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации.

По словам Аюбаева, иногда бывают ситуации, когда заключенный отбывает наказание в одной части Казахстана, а его родственники живут в другом регионе.

"Чтобы родственники туда-сюда не ездили, это затраты, заключенным установили связь по Skype. На свидание может придти один-два человека, здесь он может со всей семьей поговорить. Это практически незатратно", - сказал Аюбаев на круглом столе.

По его словам, планируется закрепить нововведение на законодательном уровне, а также заложить в бюджет расходы на него.

"Я думаю, для поддержания социальных связей видеоконференцсвязь очень эффективна", - добавил он.

По словам Аюбаева, социальные связи очень важны для заключенных.

"Хорошо, если у него есть социальные связи: родственники, друзья, которые встречают. Но есть категория людей, которые в период отбытия наказания потеряли социальные связи. Выйдя по отбытию срока наказания в обществе его никто не ждет. Это группа риска - человек может пойти на повторное преступление после освобождения, потому что нет жилья, вопросы возникают с трудоустройством, нет социальных связей", - заключил замглавы комитета.

Вместе с тем, как заявил региональный директор PRI в Центральной Азии Азамат Шамбилов, социальная реинтеграция осужденных должна вестись гражданскими лицами.

"На сегодняшний день КУИС находится при МВД, это означает что реинтеграцию у нас сегодня ведут полицейские органы. Реинтеграцию в первую очередь должно вести министерство здравоохранения и социального развития. Для полнейшей реинтеграции мы должны передать систему КУИС обратно в министерство юстиции либо отдельно создать систему под правительством", — сказал Шамбилов.

По его словам, медицинская служба в местах лишения свободы, которая также относится к КУИС, должна быть передана в министерство здравоохранения.