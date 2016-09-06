Ректоров четырех казахстанских вузов ищет МОН РК

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Ректоров четырех казахстанских вузов ищет МОН РК

Министерство образования и науки Республики Казахстан объявило конкурс на занятие вакантных должностей ректоров Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова, Жетысуского госуниверситета имени И. Жансугурова, Павлодарского и Костанайского государственного педагогического институтов, передает ИА «NewTimes.kz».

Процедура открытого конкурса на избрание ректоров вузов в Казахстане осуществляется впервые.

Как пояснили в министерстве образования и науки, прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 21 календарного дня со дня опубликования объявления в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» в отдельности по каждому вузу, а также на сайте www.edu.gov.kz .

«Требования к участникам конкурса: высшее образование, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. Он предоставляет соответствующие документы и дополнительную информацию, относительно его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки», ― говорится в сообщении.

Претенденты для участия в конкурсе помимо установленных документов представляют программу развития вуза, которая рассматривается на заседании наблюдательного совета вуза в течение двадцати пяти дней.

Для широкого обсуждения с общественностью в указанный период программы развития вуза публикуются в местных региональных средствах массовой информации и на информационных стендах вузов.

В ведомстве пояснили, что несоответствие программы развития целям и задачам стратегического развития вуза является основанием для отклонения кандидатуры.
В состав наблюдательного совета, который утвержден приказом МОН, вошли вице-премьер Дарига Назарбаева, заместитель руководителя администрации президента Баглан Майлыбаев, министр образования и науки Ерлан Сагадиев, депутаты парламента Ахан Бижанов и Гульнар Исханова, вице-министр национальной экономики Мадина Абылкасымова, первый вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау, председатель правления НПП «Атамекен» Аскар Мырзахметов, президент Ассоциации высших учебных заведений РК Рахман Алшанов, председатель Казахстанского отраслевого профессионального союза работников образования и науки Майра Амантаева.

В МОН отметили, что решение республиканской комиссии является основанием для назначения ректора вуза.

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