Тысячи жизней спасла санавиация Казахстана за годы своей работы

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Тысячи жизней спасла санавиация Казахстана за годы своей работы

70% транспортированных пациентов госпитализированы в областные и городские медицинские организации, 30% - в республиканские центры в городах Астана и Алматы.

За 8 месяцев бригадами Республиканского центра санитарной авиации МЗСР РК выполнено 1408 вылетов, оказано 1740 медицинских услуг, из них 1365 транспортировок пациентов, 289 консультаций и 86 операций. Кроме того, было транспортировано 9 донорских органов, сообщает министерство здравоохранения и социального развития РК.

За данный период совершено 7 вылетов для транспортировки граждан РК, находящихся на лечении в зарубежных клиниках, в медицинские организации Астаны и Алматы для продолжения лечения (из г. Пусан (Южная Корея), Цвейбрюкен (Германия), Анталия (Турция), Измир (Турция), Прага (Чехия), Бишкек (Кыргызстан), Москва (Россия).

Мобильными бригадами санитарной авиации оказана медицинская помощь пациентам по таким нозологиям, как патологии детского возраста, травмы, несчастные случаи и отравления, акушерско-гинекологические патологии, болезни системы кровообращения, патологии новорожденных и другие заболевания.

Вместе с тем, за 8 месяцев мобильными бригадами санитарной авиации оказана медицинская помощь 425 пациентам с различными травмами, в том числе 180 пострадавшим в результате ДТП.

За годы работы Республиканского центра санитарной авиации благодаря своевременно оказанной экстренной высококвалифицированной, специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи, доставки специалистов в труднодоступные районы страны, транспортировки больных, а также органов для последующей трансплантации были спасены тысячи жизней.

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