Как решить квартирный вопрос с помощью госпрограмм в Казахстане

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Как решить квартирный вопрос с помощью госпрограмм в Казахстане

Как получить доступное жилье по государственной программе, рассказали в Министерстве национальной экономики РК.

Министерство национальной экономики Казахстана разъясняет, какие программы и механизмы могут помочь казахстанцам решить квартирный вопрос.

Арендное жилье, которое строится местными исполнительными органами для своих очередников.

Распределение жилья осуществляется жилищными комиссиями при местных исполнительных органах в порядке очередности. В 2016 году планируется строительство 754 квартир.

Кредитное жилье местных исполнительных органов для реализации через систему ЖСС.

Кредитное жилье распределяется между вкладчиками ЖССБК и очередниками местных исполнительных органов. При финансировании из республиканского бюджета стоимость реализации одного квадратного метра в Астане и Алматы составляет 142,5 тысячи тенге, в других регионах - 110 тысяч тенге.

Стоимость строительства и реализации при финансировании счет выпуска местными исполнительными органами облигаций в Астане и Алматы составляет 180 тысяч тенге за квадратный метр, в регионах - 140 тысяч тенге за квадратный метр.

Кредитное жилье АО "Байтерек девелопмент" для реализации через систему ЖСС

Кредитное жилье распределяется среди вкладчиков ЖССБК. Стоимость строительства и реализации через АО "Байтерек девелопмент" в Астане и Алматы - 200 тысяч тенге за квадратный метр, в регионах - 180 тысяч тенге за квадратный метр.

Арендное жилье для молодых семей через ЖССБК

Жилье распределяется молодым семьям из числа вкладчиков ЖССБК, которые состоят в браке не менее двух лет и возраст обоих супругов не достиг 29 лет. Строительство ведется местными исполнительными органами. По этому направлению в этом году будет введено в эксплуатацию около 400 квартир. Стоимость за квадратный метр в Астане и Алматы составляет 142,5 тысяч тенге, в других регионах - 110 тысяч тенге.

Арендное жилье АО "Казахстанская ипотечная компания"

50 процентов жилья строится для очередников местных исполнительных органов, не достигших возраста 35 лет, а другие 50 процентов распределяются среди других очередников. Стоимость за квадратный метр в Астане и Алматы составляет 200 тысяч тенге, в регионах - 180 тысяч тенге.

Коммерческое жилье через АО "Фонд недвижимости"

Жилье реализуется любой категории населения без ограничений. По этому направлению в 2016 году из Национального фонда выделено 97 миллиардов тенге. Планируется построить около 11 тысяч квартир. Стоимость реализации в Астане и Алматы составит 288 тысяч тенге за квадратный метр, в регионах - 240 тысяч тенге за квадратный метр.

Арендное жилье через АО "Фонд недвижимости"

Жилье предоставляется очередникам местных исполнительных органов в аренду с последующим выкупом или путем прямой продажи.

Арендное жилье АО "Байтерек девелопмент"

Жилье предоставляется очередникам местных исполнительных органов в аренду с выкупом или без выкупа в порядке очередности, определяемой жилищным законодательством.

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Красава
И куда допустим обращаться людям среднего  возраста в  районе  сорока  и выше лет?
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05.09.2016, 13:38
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