Нурсултан Назарбаев пригласил Барака Обаму в Казахстан

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Нурсултан Назарбаев пригласил Барака Обаму в Казахстан

Фото из архива akorda.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой на Саммита G-20, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в ряде ключевых сфер.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня.

Глава государства отметил, что за время президентства Б.Обамы сотрудничество между двумя странами вышло на новый уровень во многих направлениях, в частности в области ядерного нераспространения и разоружения.

В свою очередь, Барак Обама подчеркнул, что Нурсултан Назарбаев является хорошим другом и надежным партнером Соединенных Штатов Америки, а также выразил готовность к тесному взаимодействию и после завершения своего президентского срока.

В заключение встречи президент Казахстана пригласил Барака Обаму посетить нашу страну с визитом.

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