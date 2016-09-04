Нурсултан Назарбаев предложил создать глобальный экономический регулятор

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принимает участие в Саммите G-20 в Ханчжоу, передает Акорда.

В своем выступлении, Нурсултан Назарбаев отметил, что нынешний Саммит G-20 проводится в непростое время, полное надежд,

"Снижаются темпы роста мировой экономики, торговли и движения капитала. Это отражается на благосостоянии миллионов людей. Происходит формирование новых трансконтинентальных торгово-инвестиционных объединений, способных привести к снижению роли ВТО и фрагментации мировой экономики. Эти процессы могут стать началом нового этапа борьбы за сферы влияния на мировых рынках," - сказал президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что путь, по которому пойдет глобальное развитие, во многом зависит от слаженности действий всего мирового сообщества.

В этой связи, Нурсултан Назарбаев выразил мнение, что ведущую роль в международном регулировании экономики и финансов должна играть единая глобальная организация.

" Такую структуру можно создать путем преобразования Экономического и социального совета ООН в Совет глобального развития. На него должны быть возложены функции Глобального экономического регулятора", - сказал президент Казахстана.

По мнению главы государства, в настоящее время координация монетарной и фискальной политики, структурные реформы важны, но недостаточны для обеспечения стабильности в долгосрочной перспективе.

"Необходимо выработать более существенные предложения по стабилизации обменных курсов во всем мире, включая развивающиеся страны," - сказал Нурсултан Назарбаев.

В качестве меры, направленной на оживление мировой экономики, президент Казахстана предложил сделать ставку на новую индустриальную революцию, цифровую экономику и инновации.

"Полностью поддерживаю данный подход. Реализация этой задачи возможна только на принципах инклюзивности. Необходимо определить центр диалога между G-20 и развивающимися странами. Предлагаю, как вариант, рассмотреть созданную в Казахстане инфокоммуникативную площадку

G-Global, которая открыта для всех участников. Эта площадка объединяет более 30 тысяч экспертов из 140 стран,"- сказал глава государства.

Нурсултан Назарбаев также отметил, что Казахстан активно содействует реализации целей устойчивого развития ООН, Парижских соглашений и принципов "зеленой экономики".

"Этому будет служить проведение в 2017 году в Астане международной выставки "ЭКСПО" на тему "Энергия будущего". Параллельно мы создаем Международный финансовый центр "Астана". Приглашаю все государства принять активное участие в "ЭКСПО" в Астане, где можно было бы провести соответствующие мероприятия под эгидой ООН, - сказал президент Казахстана.

В заключение глава государства отметил, что Казахстан представил свое видение путей решения наиболее острых проблем современности в Манифесте «Мир. ХХІ век», а также выразил надежду на поддержку в реализации идей Манифеста и формировании мира, свободного от ядерного и других видов оружия массового уничтожения.

"Хорошим началом было бы объединение усилий всех членов G-20 и других заинтересованных стран для полной победы над терроризмом. Этого ждет все мировое сообщество, "- сказал Нурсултан Назарбаев.