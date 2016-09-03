Более 250 человек направили для прохождения воинской службы по контракту

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Более 250 человек направили для прохождения воинской службы по контракту

В вербовочные пункты при МОВУ Алматы всё больше и больше обращаются желающие пополнить ряды казахстанской армии.

С местными органами военного управления г. Алматы продолжаются работы по набору на воинскую службу по контракту, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.


На сегодняшний день были направлены и приняты более 250 человек для прохождения воинской службы по контракту рядового и сержантского составов при войсковых частях Алматинского регионального гарнизона.

В вербовочные пункты при МОВУ Алматы всё больше и больше обращаются желающие пополнить ряды казахстанской армии.

Лица, поступающие на воинскую службу по контракту должны иметь гражданство РК, быть не моложе 19 лет, за исключением курсантов и других категорий военнослужащих, иметь военно-учетную специальность, отслужить срочную воинскую службу либо пройти обучение на военной кафедре ВУЗа или военную подготовку в специализированных организациях Министерства обороны по подготовке военно-обученного резерва, за исключением женщин.

Отметим, что служба в ВС РК дает полную социальную защищенность, как бесплатное медицинское обслуживание для военнослужащего и членов их семей, стабильное денежное довольствие (в том числе, компенсация за поднаём жилья, в зависимости от количества членов семей), возможность карьерного роста.

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