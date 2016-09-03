Более 250 человек направили для прохождения воинской службы по контракту

В вербовочные пункты при МОВУ Алматы всё больше и больше обращаются желающие пополнить ряды казахстанской армии.

С местными органами военного управления г. Алматы продолжаются работы по набору на воинскую службу по контракту, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК .