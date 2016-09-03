Более 250 человек направили для прохождения воинской службы по контракту

В вербовочные пункты при МОВУ Алматы всё больше и больше обращаются желающие пополнить ряды казахстанской армии.
С местными органами военного управления г. Алматы продолжаются работы по набору на воинскую службу по контракту, сообщает пресс-служба
На сегодняшний день были направлены и приняты более 250 человек для прохождения воинской службы по контракту рядового и сержантского составов при войсковых частях Алматинского регионального гарнизона. В вербовочные пункты при МОВУ Алматы всё больше и больше обращаются желающие пополнить ряды казахстанской армии. Лица, поступающие на воинскую службу по контракту должны иметь гражданство РК, быть не моложе 19 лет, за исключением курсантов и других категорий военнослужащих, иметь военно-учетную специальность, отслужить срочную воинскую службу либо пройти обучение на военной кафедре ВУЗа или военную подготовку в специализированных организациях Отметим, что служба в
На сегодняшний день были направлены и приняты более 250 человек для прохождения воинской службы по контракту рядового и сержантского составов при войсковых частях Алматинского регионального гарнизона.
В вербовочные пункты при МОВУ Алматы всё больше и больше обращаются желающие пополнить ряды казахстанской армии.
Лица, поступающие на воинскую службу по контракту должны иметь гражданство РК, быть не моложе 19 лет, за исключением курсантов и других категорий военнослужащих, иметь военно-учетную специальность, отслужить срочную воинскую службу либо пройти обучение на военной кафедре ВУЗа или военную подготовку в специализированных организациях
Отметим, что служба в
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