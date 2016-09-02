12 человек задержаны по обвинению в попытке совершить теракт в Актюбинской области

Их арестовали на 2 месяца по статьям, связанных с терроризмом, сообщают в суде №2 Актобе. Ранее КНБ РК сообщал о задержании 11 человек в Актюбинской и 10 в Западно-Казахстанской области. 2 cентября стало известно, что число задержанных в Актобе достигло 12.

По данным КНБ, при обысках по местам жительства участников групп изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, тротил, самодельное взрывное устройство, ножи, печатные и аудиоматериалы экстремистского содержания, атрибутика международных террористических организаций. Также обнаружены специальная бумага, компьютерная и множительная техника, фальшивые денежные знаки, которые изготавливались членами одной из групп для финансирования своей деятельности.

12 предполагаемых радикалов обвиняются по статьям - пропаганда терроризма с использованием сетей телекоммуникаций, создание террористической группы и руководство ею, возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни,незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ранее КНБ РК сообщал о предотвращении крупного теракта и о задержании трех радикальных группировок. По состоянию на 31 августа были задержаны 11 человек в Актюбинской и 10 в Западно-Казахстанской областях.

«В результате сорваны намерения радикалов по совершению нападений на сотрудников правоохранительных органов, а также актов терроризма в местах массового скопления людей», - говорилось в сообщении КНБ.

1 сентября глава ведомства Владимир Жумаканов отметил, что задержание радикальных группировок в двух областях не связаны между собой.

«Они - не огромные группировки. Как вы знаете, в Актобе задержаны 11 и в Западном Казахстане задержаны 11. Мы никогда не задерживаем людей без имеющихся на то оснований, конкретных уголовных статей. Поэтому в самое ближайшее время, я вам обещаю, будет брифинг и об этих всех вещах скажем. Они между собой не связаны», - сказал Жумаканов журналистам.

По имеющимся сведениям, 2 сентября к ранее задержанным предполагаемым экстремистам в Актюбинской области добавился еще один.Как сообщает источник в суде № 2 Актобе, 12 предполагаемым радикалам санкционировали арест на 2 месяца.