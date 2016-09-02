10 высших медицинских колледжей создадут в Казахстане

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10 высших медицинских колледжей создадут в Казахстане

10 медколледжей Казахстана будут реорганизованы в высшие медицинские колледжи, в том числе 6 – в 2016 году и 4 – в 2017 году.

В этих учебных заведениях будет внедрена программа прикладного бакалавриата по специальности «Сестринское дело», разработанная с участием финских экспертов, сообщает pm.kz.

«Согласно данным ВОЗ, в течение 25 лет Независимости страна предприняла огромные шаги для того, чтобы улучшить систему здравоохранения как в поликлиниках, так и в больницах. Роль медсестер будет более важной, поскольку они будут выполнять дополнительные роли. Мы считаем, что с помощью образования медсестер сможем улучшить всю систему здравоохранения, и надеемся поделиться собственным опытом в Казахстане», – сказал посол Финляндии в Казахстане Илкка Рэйсэнен в ходе круглого стола на тему «Казахстанско-финское сотрудничество по развитию медицинских услуг и медицинского образования».

Отметим, что реализация проекта по внедрению прикладного бакалавриата по специальности «Сестринское дело» начата Министерством здравоохранения и социального развития РК в 2014 году в экспериментальном режиме на базе 6 государственных медицинских колледжей. Это – Медицинский колледж г. Астаны, Кокшетауский медицинский колледж, Кызылординский медицинский колледж, Павлодарский медицинский колледж, Республиканский колледж по подготовке и переподготовке средних медицинских и фармацевтических работников и Западно-Казахстанский медицинский колледж.

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