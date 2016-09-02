Госаттестацию казахстанских школ перенесли на год

Заместитель премьер-министра РК Дарига Назарбаева провела совещание по переносу сроков выборочных проверок и государственной аттестации в организациях среднего образования на 2017-2018 учебный год, сообщает официальный сайт главы Кабмина.

В ходе совещания представители министерства образования и науки проинформировали, что меры госконтроля, согласно действующим нормативным документам, не в полной мере обеспечивают ее эффективность.

«Так, в отношении дошкольных организаций и школ не принимаются меры по отзыву лицензии, не возбуждаются административные дела, неаттестованные детские сады и школы не закрываются», ― отмечается в сообщении.

Участники совещания также отметили, что в результате экономических исследований, инициированных министерством, разработаны рекомендации по переходу от государственной аттестации к критериальному оцениванию деятельности, где основное внимание уделяется самооцениванию организациями образования.

В настоящее время разрабатываются нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок проведения новой системы оценивания. Новые подходы в системе оценивания дошкольных организаций и школ являются также одной из мер по снижению коррупционных рисков, которые имеют место в практике государственной аттестации.

По словам представителей МОН, введение новых подходов в госконтроле требуют определенной подготовительной работы. В этой связи предлагается сроки проведения мер госконтроля в организациях дошкольного и среднего образования, в связи с их трансформацией и изменениями, перенести на следующий 2017/2018 учебный год. При этом внеплановые проверки в текущем году сохраняются.

Назарбаева поручила соответствующим государственным органам подготовить нормативно-правовые акты по данным предложениям.