Казахстанцы смогут сообщать об угрозах терактов по номеру 110

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Казахстанцы смогут сообщать об угрозах терактов по номеру 110

В Казахстане определен единый трехзначный номер для приема сообщений, связанных с террористическими угрозами, сообщили в пресс-службе акима Астаны.

"Если кому-либо стали известны сведения о планируемых актах террористической угрозы либо кто-то стал свидетелем или сам подвергся вербовке, уговорам со стороны радикально настроенных лиц, если известно о распространении литературы, пропагандирующей терроризм и религиозный экстремизм, то можно позвонить на номер 110. При осуществлении гражданами звонков на этот номер из любой точки Казахстана вызовы будут поступать в дежурные службы департаментов КНБ по территориальному признаку", - говорится в сообщении.

Протокольным поручением Совета безопасности от 10 июня 2016 года акимам областей и городов Астана и Алматы поручено совместно с МВД, КНБ, а также Министерством информации и коммуникаций РК принять меры по созданию на местах горячей антитеррористической линии.

"В настоящее время бесплатные звонки можно производить с районных, городских телефонов и номеров мобильного оператора Beeline, с которым КНБ достигнута договоренность. C другими операторами связи ведутся переговоры", - сообщили в пресс-службе акима Астаны.

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