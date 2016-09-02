Эксперты подтвердили подлинность разговора Байсеитова с Васильевым о "договорняке"

Экспертиза подтвердила подлинность видео и голоса тренера "Ордабасы", Васильев от экспертизы отказался.

1 сентября, в Алматы состоялась пресс-конференция спортивного общества Fair Play, передает корреспондент Vesti.kz.

На ней были оглашены результаты экспертизы голосов на видео возможного телефонного разговора между генеральным директором "Актобе" Дмитрием Васильевыми главным тренером "Ордабасы" Бахтияром Байсеитовым. Запись, на которой они обсуждают договоренность о необходимом результате матча, появилась на YouTube 15 августа.



Экспертиза голосов Васильева и Байсеитова была заказана российскому АНО "Клад" (Автономная некоммерческая организация "Криминалистичесая лаборатория аудиовизуальных документов").



Исходя из выводов экспертов следует, что запись голоса была произведена со стороны Байсеитова. Доказано, что отсутствовал факт прослушки, а аудиозапись была сделана в режиме громкой связи со стороны тренера диктофоном или микрофоном.



Для анализа голоса Байсеитова специалисты брали его речь с пресс-конференций, выложенных на клубном канале "Ордабасы" в YouTube. Сам Васильев отказался от экспертизы, а согласие Байсеитова было получено благодаря его заявлению в прессе. В Fair Play сообщили, что они не знают, с какой целью и кем была сделана запись, а также кто опубликовал ее в интернете.



Представители Fair Play - журналисты Игорь Неволин, Марлен Бейсебаев и Айдын Кожахмет, а также Куттыбек Исхаков - рассказали, что их организация не зарегистрирована как юридическое лицо, а существует пока как сообщество на Facebook. Их цель - обратить внимание на проблемы казахстанского футбола.



На пресс-конференции в качестве зрителя в зале присутствовал генеральный директор "Актобе" Дмитрий Васильев. Долгое время он молча слушал, но затем получил слово и пообещал рассказать, на кого работает Fair Play и на чьи деньги.



Взяв слово, Васильев рассказал о своем опыте работы генеральным менеджером в ФФК. Там он и познакомился с Аскаром Уранхаевым, который вскоре покинул организацию. После своего увольнения тот, по словам Васильева, решил отомстить президенту ФФК Ерлану Кожагапанову и снять его с поста.



Затем Васильев рассказал, что за Fair Play стоит Уранхаев. Вскоре тот создал коалицию против президента ФФК, которую возглавил "Кайрат". Официальная часть пресс-конференции завершилась, но Васильев требовал дать ему слово. В итоге он продолжил общение с журналистами на улице, так как время аренды зала закончилось.



"В этом якобы разговоре идет речь о трех вещах, - сказал Васильев. - Согласие Байсеитова не получено. Ни один разговор сам по себе не является преступлением. Если я скажу, что убил Кеннеди - это не преступление. Все, что сказано, должно быть доказано. Почему именно подделали такую конструкцию разговора? Потому что подобраться к Васильеву путем методов финансовых махинаций - невозможно. Все чисто: агентские - ноль, трансфер - ноль, зарплаты - низкие. Подкопаться к Васильеву невозможно, поэтому надо создать такой разговор, который создаст общественный резонанс, но не может содержать преступления - потому что преступление не совершено.



Эпизод первый - якобы хотели сыграть "договорняк", но комиссия ФФК доказала обратное. Второе - якобы потеряли какие-то деньги. Обратите внимание - движения денег не было. Нет движения - нет преступления. Эпизод третий - что появится какое-то решение Федерации, которое отменит этот результат".



Васильев заявил, что за всем стоит Уранхаев.



"Задача у разговора одна - "очернить". Кто это делает? Это организованная преступная футбольная группировка. В нее входят люди, которые сидели за столом, возглавляет Аскар Уранхаев, который сегодня работает на "Кайрат" Завтра флюгер поменяется - он будет "топить" против "Кайрата". Их задача одна. Васильев, Байсеитов - мы им не нужны. У них большая ставка - убрать президента Кожагапанова. Моя лысина им не нужна", - заявил Васильев.



В ходе своей речи Васильев также неоднократно говорил об "Актобе". Он убеждал всех, что странные судейские решения принимаются против его команды. Главным виновником случившегося он называл "Кайрат". При этом Васильев сообщил, что жаловался на судейство Кожагапанову.



Ранее комиссия ФФК признала, что матчи 22-го и 23-го туров "Актобе" - "Ордабасы" не носили договорного характера. Первая игра завершилась нулевой ничьей, а вторая - со счетом 4:4.