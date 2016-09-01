Дети в одной из школ Шымкента пошли учиться в 1-ый "Р"

В школе-гимназии №1 сформировано 16 первых классов. Всего первоклашек в этом учебном заведении насчитывается 659.

460 первоклассников выбрали обучение на русском языке и 199 - на казахском. Директор школы-гимназии объясняет такой наплыв учеников качеством образования в школе-гимназии.

"Это из-за хороших преподавателей, из-за хороших знаний. В рейтинге города мы в пятёрке сильных и соответственно родители выбирают лучшее. У нас есть дети, чьи родители выбрали школу не по месту жительства. Это вызвано тем, что в близлежащих районах нет школ с русским языком обучения. Поэтому такой наплыв", - считает директор школы-гимназии №1 Гульназ Абильдаева.

Всего в этой школе теперь насчитывается 16 первых классов. Из-за большого количества первоклассников в гимназии пришлось переоборудовать под учебные классы учительский, хореографический и методический кабинеты.

"Во всех гимназиях и лицеях такое же количество примерно. В обычных школах тоже на процентов 20-30 больше стало. Там где было по 2-3 класса, в этом году 5-6 классов", - рассказывает Гульназ Абильдаева.

В школе-гимназии №1 насчитывается 3300 учеников, но рассчитано здание только на 900 школьников. По словам директора в этом году гимназия вынуждена перейти на трёхсменное обучение.

"Мест на всех хватает, но будет трёхсменное обучение. В предыдущие годы этого не было. Городской отдел образования идёт нам на встречу. Родители не желают отдавать детей в другие школы", - отметила Гульназ Абильдаева.

В этом году по данным Управления образования ЮКО насчитывается более 600 тысяч учеников. Из них почти 74 тысячи - первоклассники.