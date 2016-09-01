​В Актобе две новые школы приняли своих первых учеников

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​В Актобе две новые школы приняли своих первых учеников

Школы открылись в новом районе Батыс - 2 и в пос.Заречный-3.

1 сентября в новом жилом районе Батыс – 2 открылась школа "Сымбат", построенная на условиях государственно-частного партнерства. Еще одна средняя школа на 600 мест распахнула свои двери в пос.Заречный-3. В открытии школ принял участие аким области Бердыбек Сапарбаев.

"Дети - наше будущее – это высказывание было и будет актуальным во все времена. Для того, чтобы будущее было светлым, необходимо создание максимально комфортных условий для воспитания и развития наших детей. Ежегодно на социальную сферу выделяются огромные средства. За 25 лет в регионе было построено 109 средних школ на 35 596 мест. Только в нынешнем году велось строительство 9 объектов образования стоимостью 4,7 млрд. тенге", - подчеркнул Сапарбаев, поздравляя учителей, школьников и их родителей с началом учебного года.

Глава региона осмотрел учреждения образования, учебные кабинеты и ознакомился с материально-технической базой.

В школе в районе Батыс-2 43 учебных класса, оборудованы предметные кабинеты, кабинеты для творчества, спортивные залы и др. В перспективе планируется открытие интерната на 150 мест для одаренных детей из районов.

На строительство школы в пос. Заречный-3 из республиканского бюджета было выделено 1,2 млрд тенге. Она оснащена современным оборудованием. Благоустроена территория. На территории имеются баскетбольная, волейбольная и теннисная площадки, футбольное поле.

Отметим, что ко Дню знаний в Актобе было приурочено открытие 3 государственных школ. Одна из них – первая школа нового микрорайона Актобе - "Нур Актобе". Обучение в школе на 1200 ученических мест будет вестись на двух языках.

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