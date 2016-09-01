Учителя преподающие на двух языках будут получать больше

В МОН РК разрабатывают новые правила начисления зарплаты педагогам.

Казахстанские педагоги, преподающие на двух языках, возможно, будут зарабатывать больше. В Министерстве науки и образования РК разрабатывают новые правила начисления зарплаты учителям средних школ, сообщил министр науки и образования Казахстана Ерлан Cагадиев после торжественной линейки в честь начала нового учебного года в школе-лицее №70 Астаны, передает корреспондент Today.kz.

"В этом году мы разработаем новые правила, где, во-первых, когда учителя переходят из одной квалификации в другую, у них будет расти заработная плата. В этом году педагогам, которые будут преподавать на двух языках, мы тоже планируем предусмотреть увеличение заработной платы", - сообщил министр.

Главный педагог страны поздравил учителей, родителей и учеников с началом нового учебного года. Он отметил, что единый базовый учебник для первых классов готов, его доставка во все регионы завершилась.

"Я всех поздравляю! У нас очень талантливые, трудолюбивые, красивые дети. Всем желаю хорошо учиться. В этом году все наши первоклашки, все 370 тысяч человек, переходят на обновленную программу. Учебники все готовы. Детей 370 тысяч, но мы напечатали 385 тысяч комплектов. Доставка учебников в последнюю область у нас завершилась три дня назад. Акиматы все учебники развезли. О том, что где-то учебников не хватает, мы не слышали, такой информации нет. Но если такая информация поступит, будем отдельно проверять. Комплекты, которыми мы можем обеспечить, у нас есть. Будет обновленный базовый учебник для первого класса по всем предметам. В следующем году - вторые, пятые, седьмые классы. За четыре года все классы нашей средней школы перейдут на единый базовый учебник. Об этом все знают, учителя готовы", - заверил Сагадиев.