Первый звонок в Казахстане прозвенел для 370 тыс первоклассников

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Первый звонок в Казахстане прозвенел для 370 тыс первоклассников

Фото из архива "Д"

Во всех школах страны в День знаний проводят торжественные линейки.

В этом году первый звонок прозвенел для 370 тыс первоклассников Казахстана, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, пишет МИА Казинформ.

1 сентября в школу пошли 2,8 млн учащихся. По прогнозным данным, контингент первоклассников составляет около 370 тысяч учащихся.

Во всех организациях среднего образования РК в День знаний проводятся торжественные линейки, посвященные 25-летию независимости Казахстана и Конституции РК, и единый урок знаний "Я - патриот своей страны".

По данным местных исполнительных органов, количество школ к началу нового учебного года составляет 7 126 единиц. К новому учебному году планировалось сдать в эксплуатацию 60 школ, до конца 2016 года - 32 школы.

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Все комментарии (7):
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фото пользователя Keks1
Keks1
Что-то лица у детей на фото не особо радостные. Всех с праздником.
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01.09.2016, 10:37
фото пользователя pcproman
pcproman
Так с чего это лица должны быть радостными?))) Школа не курорт, скорее каторга))
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01.09.2016, 10:51
фото пользователя Keks1
Keks1
А кто им рассказал то об этом?))) Первоклашки же. У меня такое лицо на линейке было после класса шестого.)))
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01.09.2016, 11:00
фото пользователя Малинка
Малинка
Дааа,в первый раз в первый класс.Я тоже стояла с таким лицом и с косичками,которые заплели так туго,что глаза не закрывалисьtongue.
Даже запах класса помню.
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01.09.2016, 11:02
фото пользователя Keks1
Keks1
Думаешь, если им бантики слегка ослабить, то у них добрее лица станут?lol
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01.09.2016, 11:06
фото пользователя Малинка
Малинка
Ну,а че смеешься,это сейчас полно резинок для волос,а раньше бантики и конечно мамы,чтобы пятьдесят раз не заплетать или может чтобы до вечера хватило,как заплетут утром,что аж глаза не закрываются.
ооо этот процесс помню,особенно расчесывание ,перед тем как заплестиfellow
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01.09.2016, 11:09
фото пользователя Keks1
Keks1
Это - чтобы ты на уроке не уснула и ничего интересного не проспала.
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01.09.2016, 11:27
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