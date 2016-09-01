Первый звонок в Казахстане прозвенел для 370 тыс первоклассников

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Во всех школах страны в День знаний проводят торжественные линейки.

В этом году первый звонок прозвенел для 370 тыс первоклассников Казахстана, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК , пишет МИА Казинформ.

1 сентября в школу пошли 2,8 млн учащихся. По прогнозным данным, контингент первоклассников составляет около 370 тысяч учащихся.

Во всех организациях среднего образования РК в День знаний проводятся торжественные линейки, посвященные 25-летию независимости Казахстана и Конституции РК, и единый урок знаний "Я - патриот своей страны".

По данным местных исполнительных органов, количество школ к началу нового учебного года составляет 7 126 единиц. К новому учебному году планировалось сдать в эксплуатацию 60 школ, до конца 2016 года - 32 школы.