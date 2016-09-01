Закон запрещающий президентам умирать разработали мусульмане Казахстана

Стремление закончить жизненный путь в кресле главы государства превратилось у многих политиков в дурную привычку и приобрело характер затяжной болезни с признаками эпидемии.

Слухи о смерти Президента Узбекистана Ислама Каримова вызвали чрезвычайный ажиотаж в средствах массовой информации. Поэтому Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманского комитета по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) обратились к мировому сообществу с предложением принять закон, запрещающий Президентам умирать, не передав власть в другие руки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Союза мусульман Казахстана.

Стремление закончить жизненный путь в кресле главы государства превратилось у многих политиков в дурную привычку и приобрело характер затяжной болезни с признаками эпидемии. Прекрасно понимая, что подобное пристрастие чревато для страны тяжелыми потрясениями, они не в силах отказаться от пагубного пристрастия.

Руководство СМК и МКПЧ ЦА разработало специальный закон, который предусматривает суровое наказание для эгоцентричных Президентов. В качестве кары предлагаются следующие меры:

Увековечить властолюбивого президента после смерти, сделав из него чучело;

Похоронить в выгребной яме;

Отдать после смерти на съедение голодным крокодилам;

Забросить мертвое тело в открытый космос.