Фархаду Харки подарили квартиру и поручили ему выучить казахский язык

В Актобе наградили спортсменов, пробившихся на Олимпиаду в Рио с Актюбинской области. Их двое – штангист Фархад Харки, выигравший «бронзу» и борец вольного стиля Нурислам Санаев.
Бронзовому призеру ОИ-2016, штангисту Фархаду Харки руководство области подарили ключи от квартиры. Глава региона Бердыбек Сапарбаев вручил ему сертификат, символизирующий подарок в виде квартиры. По сообщению собственных источников, олимпийцу дадут однокомнатную квартиру.
Вручая презент, аким области сказал, улыбаясь:
«Тебе дается четыре года, чтобы выучить государственный язык. Какой язык государственный? Вот молодец!»
После этого, наградили другого олимпийца. Участнику Олимпиады, борцу Нурисламу Санаеву вручили благодарственное письмо.
На Олимпиаде в Рио Фархад Харки завоевал бронзовую медаль. Нурисламу Санаеву не смог пройти в полуфинал.
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