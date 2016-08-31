Фархаду Харки подарили квартиру и поручили ему выучить казахский язык

В Актобе наградили спортсменов, пробившихся на Олимпиаду в Рио с Актюбинской области. Их двое – штангист Фархад Харки, выигравший «бронзу» и борец вольного стиля Нурислам Санаев.

Бронзовому призеру ОИ-2016, штангисту Фархаду Харки руководство области подарили ключи от квартиры. Глава региона Бердыбек Сапарбаев вручил ему сертификат, символизирующий подарок в виде квартиры. По сообщению собственных источников, олимпийцу дадут однокомнатную квартиру.

Вручая презент, аким области сказал, улыбаясь:

«Тебе дается четыре года, чтобы выучить государственный язык. Какой язык государственный? Вот молодец!»

После этого, наградили другого олимпийца. Участнику Олимпиады, борцу Нурисламу Санаеву вручили благодарственное письмо.

На Олимпиаде в Рио Фархад Харки завоевал бронзовую медаль. Нурисламу Санаеву не смог пройти в полуфинал.