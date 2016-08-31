Фархаду Харки подарили квартиру и поручили ему выучить казахский язык

Автор:
Фархаду Харки подарили квартиру и поручили ему выучить казахский язык

В Актобе наградили спортсменов, пробившихся на Олимпиаду в Рио с Актюбинской области. Их двое – штангист Фархад Харки, выигравший «бронзу» и борец вольного стиля Нурислам Санаев.

Бронзовому призеру ОИ-2016, штангисту Фархаду Харки руководство области подарили ключи от квартиры. Глава региона Бердыбек Сапарбаев вручил ему сертификат, символизирующий подарок в виде квартиры. По сообщению собственных источников, олимпийцу дадут однокомнатную квартиру.

Вручая презент, аким области сказал, улыбаясь:

«Тебе дается четыре года, чтобы выучить государственный язык. Какой язык государственный? Вот молодец!»

После этого, наградили другого олимпийца. Участнику Олимпиады, борцу Нурисламу Санаеву вручили благодарственное письмо.

На Олимпиаде в Рио Фархад Харки завоевал бронзовую медаль. Нурисламу Санаеву не смог пройти в полуфинал.

Теги: , , , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
30.08.2016, 17:56
  
Казахстанские борцы могут лишиться медалей Олимпиад-2008 и 2012 из-за допинга 4
29.08.2016, 15:27
  
В Зимбабве арестовали всех спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Рио 6
29.08.2016, 14:51
  
Жазира Жаппаркуль потратит олимпийские призовые на лечение племянницы
27.08.2016, 11:54
  
Адильбек Ниязымбетов и Василий Левит получат премию как за «золото»
25.08.2016, 15:39
  
Олимпийский призёр Адильбек Ниязымбетов намерен покинуть боксёрский ринг
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Автохозяйство Управделами Президента предоставляет ВИП-кортеж всем желающим 1
Ската на берегу Каспия нашел житель Актау
Кто будет отстаивать честь Казахстана на Паралимпийских играх в Рио
Крупнейшая в Центральной Азии академия хореографии открылась в Астане
Национальный бренд появится у Казахстана 4
Более 400 казахстанских паломников отправились на хадж в Мекку из Шымкента
Памятник героям чернобыльцам открыли в Караганде
Казахстанские борцы могут лишиться медалей Олимпиад-2008 и 2012 из-за допинга 4
В 11 микрорайоне Актобе открылась воркаут-площадка 1
40 актюбинских очередников получили квартиры по программе КИК 2