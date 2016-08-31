Автохозяйство Управделами Президента предоставляет ВИП-кортеж всем желающим

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Автохозяйство Управделами Президента предоставляет ВИП-кортеж всем желающим

Видео-объявление с указанием транспортных услуг от РГП "Автохозяйство УДП РК" опубликовали на YouTube. В ролике продемонстрированы автомобили, автобусы, которые можно арендовать.

Также авторы указали наименование услуг компании и контакты автохозяйства с пометкой "Круглосуточная диспетчерская служба".

На сайте РГП "Автохозяйство УДП РК" можно увидеть следующее текстовое объявление:

"Мы предлагаем автомобили представительского класса Mercedes, BMW, Toyota, Nissan, Volkswagen, а также комфортабельные микроавтобусы и автобусы различной вместимости марки Toyota и Hyundai. Транспортные услуги, предлагаемые предприятием, осуществляются на самом высоком уровне с учетом всех пожеланий клиентов!"

Ранее в отделе официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента сообщали, что автохозяйство Управделами кроме своей основной задачи - транспортного обеспечения деятельности высших должностных лиц государства, госорганов, а также иностранных делегаций - имеет право обслуживать физические и юридические лица на договорной основе.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя Joker.
Joker.
Кортеж интересно с мигалками?пассажирские услуги,надо чтоб этот автобус на видео до Актюбинска доехал,и обратно.Обратно точно не до едет)развалится на таких автобанах
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31.08.2016, 16:55
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