Автохозяйство Управделами Президента предоставляет ВИП-кортеж всем желающим

Видео-объявление с указанием транспортных услуг от РГП "Автохозяйство УДП РК" опубликовали на YouTube. В ролике продемонстрированы автомобили, автобусы, которые можно арендовать.

Также авторы указали наименование услуг компании и контакты автохозяйства с пометкой "Круглосуточная диспетчерская служба".

На сайте РГП "Автохозяйство УДП РК" можно увидеть следующее текстовое объявление:

"Мы предлагаем автомобили представительского класса Mercedes, BMW, Toyota, Nissan, Volkswagen, а также комфортабельные микроавтобусы и автобусы различной вместимости марки Toyota и Hyundai. Транспортные услуги, предлагаемые предприятием, осуществляются на самом высоком уровне с учетом всех пожеланий клиентов!"

Ранее в отделе официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента сообщали, что автохозяйство Управделами кроме своей основной задачи - транспортного обеспечения деятельности высших должностных лиц государства, госорганов, а также иностранных делегаций - имеет право обслуживать физические и юридические лица на договорной основе.