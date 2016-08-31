Ската на берегу Каспия нашел житель Актау

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Ската на берегу Каспия нашел житель Актау

В Актау местный житель на берегу Каспийского моря обнаружил нетипичного для этих мест представителя фауны - ската.

Удивительная находка произошла 30 августа, передает tumba.kz. Местный житель увидел, как волной на берег выкинуло мертвого ската.

Журналисты обратились за комментарием к Андрею Тищенко, председателю мангистауского общества охотников и рыболовов. По его словам, скаты не водятся в Каспии и эта особь попала в море по стечению обстоятельств.

- Могу предположить, что эта особь попала к нам при помощи кораблей, которые приходят в морпорт. Корабли, чтобы пройти реку и моря, набирают и принижают воду к себе в балласты. Может быть, очередной пароход проходил и выпустил воду, которую привез с собой, а в этой воде был скат, - предположил Тищенко.

Схожей точки зрения придерживается Бахытжан Зейнелабди, государственный экологический инспектор.

- Скаты у нас в Каспии не водятся и никогда не водились. Во всяком случае, в нашей практике мы с таким не сталкивались. Хотя теоретически такое возможно, скаты приспособлены к жизни в морях и океанах. Вероятнее всего, рыба оказалась в Каспии с суднами. Но это также могут быть и браконьеры, преследуя свои цели. К примеру, они могли проверять, выживет ли скат в нашей воде. В 2010-2011 годах похожая ситуация была с акулой, браконьеры подбросили ее в море, проводили своеобразный эксперимент. Который, к слову, не увенчался успехом, - рассказал инспектор.

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