Кто будет отстаивать честь Казахстана на Паралимпийских играх в Рио

Представляем вашему вниманию обзор паралимпийской сборной Казахстана на играх в Рио.
Паралимпийские игры-2016 стартуют 5 сентября и завершатся 19 числа того же месяца. Изначально путевки в Рио получили 10 казахстанских параатлетов, однако, из-за дисквалификации полного состава сборной России нашей сборной досталась еще одна лицензия (дзюдоист Орынбасар Куралбай), передает BNews.kz.
Таким образом, честь Казахстана на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро будут отстаивать 11 спортсменов в 5 видах спорта. Казахстанская сборная никогда не завоевывала такое количество лицензий за всю историю паралимпийского спорта.
Состав сборной Казахстана на XV летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро:
Плавание:
Знаменосец Ануар Ахметов (Астана);
Роман Агалаков (ЮКО);
Зульфия Габидуллина (Жамбылская область);
Наталья Звягинцева (Карагандинская область);
Пауэрлифтинг:
Вадим Дукарт (Акмолинская область);
Гульбану Абдыхалыкова (Алматы);
Раушан Койшыбаева (Алматинская область);
Дзюдо:
Ануар Сариев (Атырауская область);
Орынбасар Куралбай (ЮКО);
Легкая атлетика:
Аманат Калкаев (Алматы);
Стрельба из лука:
Александр Медведев (Павлодарская область).
Тренерский состав Паралимпийской сборной Казахстана:
Саттар Бейсембаев (Жамбылская область) — плавание;
Артур Томицский (Алматы) — пауэрлифтинг;
Юрий Мощеев (Кызылординская область) — легкая атлетика;
Жандос Киянов (Атырауская область) — дзюдо;
Татьяна Пак (Павлодарская область) — стрельба из лука.
Церемония открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро начнется в 8 сентября в 03:00 по времени Астаны.
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