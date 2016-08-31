Кто будет отстаивать честь Казахстана на Паралимпийских играх в Рио

Представляем вашему вниманию обзор паралимпийской сборной Казахстана на играх в Рио.

Паралимпийские игры-2016 стартуют 5 сентября и завершатся 19 числа того же месяца. Изначально путевки в Рио получили 10 казахстанских параатлетов, однако, из-за дисквалификации полного состава сборной России нашей сборной досталась еще одна лицензия (дзюдоист Орынбасар Куралбай), передает BNews.kz.

Таким образом, честь Казахстана на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро будут отстаивать 11 спортсменов в 5 видах спорта. Казахстанская сборная никогда не завоевывала такое количество лицензий за всю историю паралимпийского спорта.

Состав сборной Казахстана на XV летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро:

Плавание:

Знаменосец Ануар Ахметов (Астана);

Роман Агалаков (ЮКО);

Зульфия Габидуллина (Жамбылская область);

Наталья Звягинцева (Карагандинская область);

Пауэрлифтинг:

Вадим Дукарт (Акмолинская область);

Гульбану Абдыхалыкова (Алматы);

Раушан Койшыбаева (Алматинская область);

Дзюдо:

Ануар Сариев (Атырауская область);

Орынбасар Куралбай (ЮКО);

Легкая атлетика:

Аманат Калкаев (Алматы);

Стрельба из лука:

Александр Медведев (Павлодарская область).

Тренерский состав Паралимпийской сборной Казахстана:

Саттар Бейсембаев (Жамбылская область) — плавание;

Артур Томицский (Алматы) — пауэрлифтинг;

Юрий Мощеев (Кызылординская область) — легкая атлетика;

Жандос Киянов (Атырауская область) — дзюдо;

Татьяна Пак (Павлодарская область) — стрельба из лука.

Церемония открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро начнется в 8 сентября в 03:00 по времени Астаны.