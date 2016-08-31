Национальный бренд появится у Казахстана

Иллюстрация/Facebook/Даурен Абаев.
В Казахстане объявлен конкурс на создание национального бренда страны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.
Министр отметил, что страновой брендинг во многом определяет уровень инвестиционной и туристической привлекательности государств, серьезно влияет на популярность производимых ими товаров, авторитет на международной арене и даже место в глобальном разделении труда.
"Конечно, в основе качественного странового брендинга всегда лежат реальные достижения страны. Это и уровень образования населения, и степень развития инфраструктуры, и эффективность борьбы с коррупцией, достижения в спорте и многое другое. В то же время для грамотного имиджевого продвижения страны образы, идеи и ассоциации, связанные с ней, должны быть кристаллизованы в креативной, оригинальной и запоминаемой символике. Такую работу проводит и наше государство. Так, сегодня стартует конкурс по определению национального бренда Казахстана", - сообщил Абаев.
Сбор конкурсных работ пройдет на сайте министерства в течение месяца. В заявку должны входить логотип, слоган, краткая концепция, написанная в свободной форме и раскрывающая центральную идею работы.
По его словам, конкурс пройдет в 2 этапа. Первый – интернет-голосование. По итогам сбора заявок в течение 15 дней казахстанцы смогут выбрать наиболее понравившиеся работы.
Второй – презентация до десяти лучших работ, отобранных по итогам интернет-голосования, перед экспертным советом.
"В Совет войдут видные общественные и политические деятели, представители культуры и искусства, казахстанские и международные эксперты. В самом конкурсе может принять участие любой желающий – вне зависимости от профессии, юридического статуса, возраста и гражданской принадлежности.
Победитель получит приз в размере пяти миллионов тенге", - отметил министр.
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