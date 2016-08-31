Национальный бренд появится у Казахстана

Иллюстрация/Facebook/Даурен Абаев.

В Казахстане объявлен конкурс на создание национального бренда страны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

Министр отметил, что страновой брендинг во многом определяет уровень инвестиционной и туристической привлекательности государств, серьезно влияет на популярность производимых ими товаров, авторитет на международной арене и даже место в глобальном разделении труда.